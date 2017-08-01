ماكرون يُقاضي مصورًا صحفيًا انتهك خصوصيته خلال عطلته الصيفية رفقة زوجته بمارسيليا ﻿

قال مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه تقدم بشكوى قضائية ضد مصور يتهمه فيها بمضايقته وانتهاك خصوصيته، أثناء قضاء عطلة في مدينة مرسيليا بجنوب فرنسا.

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قال مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه تقدم بشكوى قضائية ضد مصور يتهمه فيها بمضايقته وانتهاك خصوصيته، أثناء قضاء عطلة في مدينة مرسيليا بجنوب فرنسا.



وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن ماكرون وزوجته بريجيت يقيمان في مقر الإقامة الخاص بحاكم مرسيليا، الذي يطل على البحر المتوسط ويفصله عن أعين الناس جدار مرتفع مزود بكاميرات مراقبة.



وقال المصدر لرويترز "المصور لاحق (الرئيس) في عدة مناسبات .. وحدث في إحداها اقتحام للممتلكات وهو ما أدى إلى التقدم بشكوى بتهمة الإزعاج وانتهاك الخصوصية"، حيث إختار الرئيس وزوجته عدم الإفصاح عن وجهتهما في العطلة، لكن صحيفة جورنال دو ديمانش الأسبوعية كشفت في مطلع الأسبوع عن مكان إقامتهما.



ويفضل ماكرون التزام السرية فيما يتعلق بخططه في العطلات وتجنبه لوسائل الإعلام في مرسيليا مع أسلوب قيادته خلال أول 100 يوم له في السلطة، حيث يمارس الرئيس الفرنسي، البالغ من العمر 39 عامًا، رقابة شديدة على اتصالات الإليزيه، وخفض بشكل كبير من تواصله مع الصحفيين مقارنة ببعض الرؤساء السابقين.