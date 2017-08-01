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''مصطفى الرميد'' يطرد رئيس جماعة من ''البيجيدي'' بالحوز بسبب السكر العلني وتلقي رشوة

بتاريــخ : 17 غشت 2017 / 13:56 مصطفى الرميد يطرد رئيس جماعة من البيجيدي بالحوز بسبب السكر العلني وتلقي رشوة | بوليتيك
''مصطفى الرميد'' يطرد رئيس جماعة من ''البيجيدي'' بالحوز بسبب السكر العلني وتلقي رشوة
وافقت هيأة التحكيم بجهة مراكش تانسيفت الحوز التابعة للبيجيدي، بإجماع أعضائها على طرد رئيس جماعة لأيت سيدي داود بإقليم الحوز بعد إعتقاله متلبسا بالرشوة للتدخل لدى معطل بالمنطقة للإشتغال كسائق

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وافقت هيأة التحكيم بجهة مراكش تانسيفت الحوز التابعة للبيجيدي، بإجماع أعضائها على طرد رئيس جماعة لأيت سيدي داود بإقليم الحوز بعد إعتقاله متلبسا بالرشوة للتدخل لدى معطل بالمنطقة للإشتغال كسائق بالجماعة المذكورة.

وحسب مصدر من إدارة حزب العدالة والتنمية، فرئيس الجماعة الذي إعتقل بسبب الرشوة مؤخرا، سبق وأن تم الإفراج عنه بعد إحداثه لضوضاء عارمة بمدينة مراكش، وهو في حالة سكر طافح، حيث إعتقل من قبل الشرطة، وتمت متابعته في حالة سراح بتهمة "السياقة في حالة سكر".

وأضاف ذات المصدر، أن هيأة التحكيم التي يرأسها مصطفى الرميد، وافقت هي الأخرى على قرار اللجنة الجهوية، بعد فضيحة تلقيه لرشوة من أحد الشباب المعطل بالمنطقة لتوظيفه كسائق.

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