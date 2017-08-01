جد صادم..مات ليه صاحبو بسبب محل لبيع الوجبات وفاش خرج من الحبس..شوفو شنو دار بالمدينة القديمة بالبيضاء ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو جد صادم، ظهر خلاله شخص وهو يهاجم محلا خاصا ببيع الوجبات، يوجد على مستوى المدينة القديمة بالبيضاء.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو جد صادم، ظهر خلاله شخص وهو يهاجم محلا خاصا ببيع الوجبات، يوجد على مستوى المدينة القديمة بالبيضاء.

وحسب المعطيات الخاصة بالفيديو فإن فصوله جرت ليلة أمس الأربعاء، حيث قام شاب مباشرة بعد مغادرته السجن بالتوجه إلى محل خاص بإعداد الوجبات، وهاجم العاملين به واتهمهم بالتسبب في وفاة صديقه قبل سنة، والذي أقدم وهو في حالة غير طبيعية على إنهاء حياته من خلال ضرب رأسه بثلاجة المحل، عقب خلاف وقع بينه وبين صاحبه.

ونظرا للكلمات النابية التي يضمها الفيديو فإن "شوف تيفي" تجنبت وضعه مع المادة الإخبارية.