عاجل وحصري..هذه أيام عطلة عيد الأضحى بالمغرب بالنسبة للموظفين ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع داخل وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن هذه الأخيرة، ستمنح الموظفين خلال عيد الأضحى يومين، ويتعلق الأمر باليوم الأول والثاني للعيد.

"شوف تيفي":إ.ط

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع داخل وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن هذه الأخيرة، ستمنح الموظفين خلال عيد الأضحى يومين، ويتعلق الأمر باليوم الأول والثاني للعيد.

وأوضح المصدر ذاته أن العيد وفي حال تزامنه مع يوم الجمعة 1 شتنبر فإن الموظفين بالقطاع العمومي، سيستفيدون من هذا اليوم ويومي السبت والأحد الخاصين بعطلة نهاية الأسبوع، نافيا منحهم يوم الخميس الذي يسبقه كيوم عطلة.

وأشار ذات المصدر أن العيد قد يتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع "السبت والأحد"، مشيرا إلى استحالة منح الموظفين يوم راحة قبل العيد.