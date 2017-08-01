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بادرة طيبة بعد الأزمة الخليجية ..الملك سلمان يوافق من مدينة طنجة على دخول الحجاج القطريين برا للسعودية على نفقته الخاصة | بوليتيك

بادرة طيبة بعد الأزمة الخليجية ..الملك سلمان يوافق من مدينة طنجة على دخول الحجاج القطريين برا

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بادرة طيبة بعد الأزمة الخليجية ..الملك سلمان يوافق من مدينة طنجة على دخول الحجاج القطريين برا للسعودية على نفقته الخاصة

بتاريــخ : 17 غشت 2017 / 13:10 بادرة طيبة بعد الأزمة الخليجية ..الملك سلمان يوافق من مدينة طنجة على دخول الحجاج القطريين برا للسعودية على نفقته الخاصة | بوليتيك
بادرة طيبة بعد الأزمة الخليجية ..الملك سلمان يوافق من مدينة طنجة على دخول الحجاج القطريين برا للسعودية على نفقته الخاصة
أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز يومه الأربعاء بدخول الحجاج القطريين إلى السعودية عبر المنفذ البري لأداء مناسك الحج، في خطوة لا يعرف بعد ما إذا كانت بادرة حسن نية أم مؤشر انفراج في أزمة

شوف تيفي

أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز يومه الأربعاء بدخول الحجاج القطريين إلى السعودية عبر المنفذ البري لأداء مناسك الحج، في خطوة لا يعرف بعد ما إذا كانت بادرة حسن نية أم مؤشر انفراج في أزمة الخليج.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأنّ الملك "وافق على ما رفعه له" ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "بخصوص دخول الحجاج القطريين إلى المملكة العربية السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي لأداء مناسك الحج والسماح لجميع المواطنين القطريين الحاملين الجنسية الذين يرغبون بالدخول لأداء مناسك الحج من دون التصاريح الإلكترونية وذلك بناءً على وساطة الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني".

وأعلنت الوكالة، أن القرار جاء بعدما استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وسيطا قطريا، في أول لقاء على هذا المستوى منذ قطع العلاقات بين البلدين، حيث قطعت السعودية والامارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطرمنذ الخامس من يونيو الماضي، متهمة إياها بدعم الإرهاب والتقرّب من إيران، الخصم الاقليمي الرئيسي للسعودية، في أسوأ أزمة دبلوماسية تعصف بمنطقة الخليج منذ سنوات.

واضافت "واس" أنّ الملك السعودي وجّه أيضا "بنقل كافة الحجاج القطريين من مطار الملك فهد الدولي في الدمام ومطار الأحساء الدولي على ضيافة مقامه الكريم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة".

كما أمر الملك " سلمان من مقر إقامته بمدينة طنجة شمال المملكة المغربية، بالموافقة على إرسال طائرات خاصة تابعة للخطوط السعودية إلى مطار الدوحة لإركاب كافة الحجاج القطريين على نفقته الخاصة لمدينة جدة، واستضافتهم بالكامل على نفقة خادم الحرمين الشريفين ".

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