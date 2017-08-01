 بعد التلويح بالإستقالة...الوزير مصطفى الرميد يغيب عن حوار ''حقوق المعاقين'' بجنيف ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هام للمغاربة قبل عيد الأضحى:حضيو الأكباش اللي كتشريو: إغراق الأسواق بمواشي مريضة..وها فين | مجتمع

هام للمغاربة قبل عيد الأضحى:حضيو الأكباش اللي كتشريو: إغراق الأسواق بمواشي مريضة..وها فين

فيديو عملية سرقة على المباشر التقطتها كاميرات المراقبة سرقوه وهو جالس فقهوة | بووز

فيديو عملية سرقة على المباشر التقطتها كاميرات المراقبة ''سرقوه وهو جالس فقهوة''

فيديو صادم.. شوفو شنو لقاو فالطحين ديال مرجان | بووز

فيديو صادم.. شوفو شنو لقاو فالطحين ديال مرجان

من داخل مقهى.. شوفو بنت عويطة مصدومة بعدما خسرات البارصا‎ | بووز

من داخل مقهى.. شوفو بنت عويطة مصدومة بعدما خسرات البارصا‎

بعد التلويح بالإستقالة...الوزير مصطفى الرميد يغيب عن حوار حقوق المعاقين بجنيف | بوليتيك

بعد التلويح بالإستقالة...الوزير مصطفى الرميد يغيب عن حوار ''حقوق المعاقين'' بجنيف

خبير فلكي: هذا هو تاريخ عيد الأضحى بالمغرب | مجتمع

خبير فلكي: هذا هو تاريخ عيد الأضحى بالمغرب

تحذير بالفيديو.. حضيو راسكم من هاد النوع ديال الروز المصنوع من البلاستيك(فيديو) | بووز

تحذير بالفيديو.. حضيو راسكم من هاد النوع ديال الروز المصنوع من البلاستيك(فيديو)

حكومة العثماني تصرف أجور الموظفين قبل عيد الأضحى | بوليتيك

حكومة العثماني تصرف أجور الموظفين قبل عيد الأضحى

مدير قناة الجزيرة القطرية يُفجرها في اعتراف صادم.. قطر لا يزال أمامها الكثير كي تصبح دولة ديمقراطية | إعلام وتواصل

مدير قناة الجزيرة القطرية يُفجرها في اعتراف صادم.. قطر لا يزال أمامها الكثير كي تصبح دولة

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

بعد التلويح بالإستقالة...الوزير مصطفى الرميد يغيب عن حوار ''حقوق المعاقين'' بجنيف

بتاريــخ : 17 غشت 2017 / 11:49 بعد التلويح بالإستقالة...الوزير مصطفى الرميد يغيب عن حوار حقوق المعاقين بجنيف | بوليتيك
بعد التلويح بالإستقالة...الوزير مصطفى الرميد يغيب عن حوار ''حقوق المعاقين'' بجنيف
علمت ''شوف تيفي'' أن مستشارا بديوان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، هو الذي سيمثل ''مصطفى الرميد'' في الحوار التفاعلي الأول مع اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي سيجرى يومي الأربعاء

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن مستشارا بديوان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، هو الذي سيمثل "مصطفى الرميد" في الحوار التفاعلي الأول مع اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي سيجرى يومي الأربعاء والخميس 16 و17 غشت 2017 بجنيف.

وأضاف ذات المصدر، أن مصطفى الرميد هو الذي كان مرتقبا أن يترأس الوفد المغربي المشارك في الحوار، لكن تم إسناد المهمة "لبسيمة الحقاوي"، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، حيث يأتي غياب "الرميد" عن الحوار الدولي وسط تلويح القيادي بحزب المصباح بالإستقالة بعد موجة الغضب والإنتقادات الكثيرة التي وجهت بوزير الدولة في حكومة العثماني.

ويندرج الحوار في إطار فعاليات الدورة الثامنة عشر للجنة المعنية بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث سيعرف مناقشة التقرير الأولي للمملكة المغربية، خلال جلستي عمل، الجلسة الأولى جرت يوم أمس الأربعاء 16 غشت، فيما إنطلقت الجلسة الثانية صباح يوم الخميس 17 غشت.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

التقرير الرميد الجلسة المغرب شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حكومة العثماني تصرف أجور الموظفين قبل عيد الأضحى | بوليتيك

حكومة العثماني تصرف أجور الموظفين قبل عيد الأضحى

عاجل: ولاية أمن الدارالبيضاء تقوم بهذا التغيير | بوليتيك

عاجل: ولاية أمن الدارالبيضاء تقوم بهذا التغيير

صيادلة طلع ليهم الدم بسبب صعوبة قراءة الوصفات الطبية..وهذا ما قاموا به | بوليتيك

صيادلة طلع ليهم الدم بسبب صعوبة قراءة الوصفات الطبية..وهذا ما قاموا به

وزاراء حكومة العثماني يوزعون منحة العيد على الموظفين حسب الميزانية والمسؤولية | بوليتيك

وزاراء حكومة العثماني يوزعون ''منحة العيد'' على الموظفين حسب الميزانية والمسؤولية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. مْشا لدارو سكران مبغاوش يحلو ليه وهاشنو دار فكازا | بــووز
منذ 5 دقائق

بالفيديو.. مْشا لدارو سكران مبغاوش يحلو ليه وهاشنو دار فكازا

خبر اليوم.. التفاصيل الكاملة والمؤلمة حول جريمة قتل بطل مغربي بفرنسا | خبر اليوم

خبر اليوم.. التفاصيل الكاملة والمؤلمة حول جريمة قتل بطل مغربي بفرنسا

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 17غشت 2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 17غشت 2017 | شوف تيفي

أحوال الطقس : 17غشت 2017 | الطقس

أحوال الطقس : 17غشت 2017

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هام للمغاربة قبل عيد الأضحى:حضيو الأكباش اللي كتشريو: إغراق الأسواق بمواشي مريضة..وها فين | مجتمع
منذ 8 دقائق

هام للمغاربة قبل عيد الأضحى:حضيو الأكباش اللي كتشريو: إغراق الأسواق بمواشي مريضة..وها فين

فيديو عملية سرقة على المباشر التقطتها كاميرات المراقبة سرقوه وهو جالس فقهوة | بووز

فيديو عملية سرقة على المباشر التقطتها كاميرات المراقبة ''سرقوه وهو جالس فقهوة''

فيديو صادم.. شوفو شنو لقاو فالطحين ديال مرجان | بووز

فيديو صادم.. شوفو شنو لقاو فالطحين ديال مرجان

من داخل مقهى.. شوفو بنت عويطة مصدومة بعدما خسرات البارصا‎ | بووز

من داخل مقهى.. شوفو بنت عويطة مصدومة بعدما خسرات البارصا‎

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.