بعد التلويح بالإستقالة...الوزير مصطفى الرميد يغيب عن حوار ''حقوق المعاقين'' بجنيف ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن مستشارا بديوان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، هو الذي سيمثل ''مصطفى الرميد'' في الحوار التفاعلي الأول مع اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي سيجرى يومي الأربعاء

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن مستشارا بديوان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، هو الذي سيمثل "مصطفى الرميد" في الحوار التفاعلي الأول مع اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي سيجرى يومي الأربعاء والخميس 16 و17 غشت 2017 بجنيف.



وأضاف ذات المصدر، أن مصطفى الرميد هو الذي كان مرتقبا أن يترأس الوفد المغربي المشارك في الحوار، لكن تم إسناد المهمة "لبسيمة الحقاوي"، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، حيث يأتي غياب "الرميد" عن الحوار الدولي وسط تلويح القيادي بحزب المصباح بالإستقالة بعد موجة الغضب والإنتقادات الكثيرة التي وجهت بوزير الدولة في حكومة العثماني.



ويندرج الحوار في إطار فعاليات الدورة الثامنة عشر للجنة المعنية بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث سيعرف مناقشة التقرير الأولي للمملكة المغربية، خلال جلستي عمل، الجلسة الأولى جرت يوم أمس الأربعاء 16 غشت، فيما إنطلقت الجلسة الثانية صباح يوم الخميس 17 غشت.