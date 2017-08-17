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خبير فلكي: هذا هو تاريخ عيد الأضحى بالمغرب

بتاريــخ : 17 غشت 2017 / 11:45 خبير فلكي: هذا هو تاريخ عيد الأضحى بالمغرب | مجتمع
خبير فلكي: هذا هو تاريخ عيد الأضحى بالمغرب
قال الخبير الفلكي الدكتور: ''هشام العيساوي'' أن الجمعة 1 شتنبر هو أول أيام عيد الأضحى المبارك بالمغرب، وتطلع حسب تدوينة له عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي'' فايسبوك '' إلى ما قد ستعلن عنه وزارة الأوقاف

"شوف تيفي"

قال الخبير الفلكي الدكتور: "هشام العيساوي" أن الجمعة 1 شتنبر هو أول أيام عيد الأضحى المبارك بالمغرب، وتطلع حسب تدوينة له عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي" فايسبوك " إلى ما قد ستعلن عنه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد مغرب يوم الثلاثاء القادم.

وأكد أن رؤية هلال شهر ذي الحجة ممكنة ويسيرة، إذ سيحدث الاقتران المركزي أو ولادة الهلال يوم الإثنين المقبل21 غشت على الساعة 18:00 مساء بالتوقيت العالمي ومعها يكون عمر الهلال مغرب يوم التحري الثلاثاء 26 ساعة تقريبا.

وأوضح أن مقوله "يوم صومكم يوم نحركم" ليست بحديث صحيح أو قاعدة مسلمة ثابتة، وكان هذا التنبيه حتى لا يقال بأننا " أكلنا رأس رمضان" لأن شهر شعبان هذا العام كان 29 يوما فقط في المغرب وفي السعودية 30 يوما فحل بذلك شهر رمضان في البلدين معا في نفس اليوم السبت 27 ماي.

هذا وقد أكد ذات المتحدث أن فاتح شهر محرم الحرام رأس السنة الهجرية 1439 بالمغرب سيكون هو يوم الجمعة 22 شتنبر ، جدير بالذكر أن توقعات الفلكي هشام العيساوي لم تخطئ أكثر من مرة بشأن تحديد بدء صوم شهر رمضان المبارك، والأعياد الدينية كعيد الأضحى ، وعيد الفطر ، وذكرى عيد المولد النبوي .

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