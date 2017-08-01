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عاجل : محكمة الاستئناف بالحسيمة تؤجل البث في قضية حميد المهداوي

بتاريــخ : 17 غشت 2017 / 11:23 عاجل : محكمة الاستئناف بالحسيمة تؤجل البث في قضية حميد المهداوي | مجتمع
عاجل : محكمة الاستئناف بالحسيمة تؤجل البث في قضية حميد المهداوي
أجلت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالحسيمة البث في القضية التي يتابع فيها مدير ورئيس تحرير موقع بديل انفو الصحفي حميد المهداوي إلى يوم 11 شتنبر المقبل بطلب من المحامين الذي يترافعون عليه من أجل

"شوف تيفي"

أجلت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالحسيمة البث في القضية التي يتابع فيها مدير ورئيس تحرير موقع بديل انفو الصحفي حميد المهداوي إلى يوم 11 شتنبر المقبل بطلب من المحامين الذي يترافعون عليه من أجل إعداد الدفاع .

وأكد عضو هيئة دفاع الصحفي المهداوي لموقع " بديل أنفو" أنه قد آزره في الجلسة عدد من المحامين تجاوز الأربعة، وتقدموا بطلب المتابعة في حالة السراح، وهو الأمر الذي أرجأت هيئة الحكم البث فيه إلى آخر الجلسة.

واعتبر المحامي حداش أن للمهدوي من الضمانات ما يكفي لتمتيعه بالسراح على اعتبار أن له عنوانا قارا وشخصية عمومية معروفة لدى جل المغاربة.

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