عاجل:بعد نقله من عكاشة...الصحفي ''حميد المهداوي'' أمام محكمة الإستئناف بالحسيمة ﻿

يمثل الصحفي المعتقل ''حميد المهداوي'' أمام المحكمة الإستئنافية بالحسيمة صبيحة اليوم الخميس، بعد نقله يوم أمس الأربعاء من سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء.

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يمثل الصحفي المعتقل "حميد المهداوي" أمام المحكمة الإستئنافية بالحسيمة صبيحة اليوم الخميس، بعد نقله يوم أمس الأربعاء من سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء.



وحسب مصادر مقربة من المهداوي، فأولى جلسات البث في الحكم الإبتدائي بمحكمة الإستئناف بالحسيمة ستنطلق بعد قليل، حيث سيمثل الزميل المهداوي أمام قاضي الجلسة في القضية التي حكم عليه فيها ابتدائيا بثلاثة أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم بعد متابعته بتهمة “تحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في مكان عمومي”.



هذا، وتم نقل حميد المهداوي يوم أمس الأربعاء من سجن "عكاشة" بمدينة الدار البيضاء، نحو السجن المحلي بمدينة الحسيمة، للمثول بعد قليل على أنظار قاضي الجلسة بمحكمة الإستئناف بالمدينة.