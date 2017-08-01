 مثير..إجراء أول عملية لتجميد الجسم البشري ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هام للمغاربة قبل عيد الأضحى:حضيو الأكباش اللي كتشريو: إغراق الأسواق بمواشي مريضة..وها فين | مجتمع

هام للمغاربة قبل عيد الأضحى:حضيو الأكباش اللي كتشريو: إغراق الأسواق بمواشي مريضة..وها فين

فيديو عملية سرقة على المباشر التقطتها كاميرات المراقبة سرقوه وهو جالس فقهوة | بووز

فيديو عملية سرقة على المباشر التقطتها كاميرات المراقبة ''سرقوه وهو جالس فقهوة''

فيديو صادم.. شوفو شنو لقاو فالطحين ديال مرجان | بووز

فيديو صادم.. شوفو شنو لقاو فالطحين ديال مرجان

من داخل مقهى.. شوفو بنت عويطة مصدومة بعدما خسرات البارصا‎ | بووز

من داخل مقهى.. شوفو بنت عويطة مصدومة بعدما خسرات البارصا‎

بعد التلويح بالإستقالة...الوزير مصطفى الرميد يغيب عن حوار حقوق المعاقين بجنيف | بوليتيك

بعد التلويح بالإستقالة...الوزير مصطفى الرميد يغيب عن حوار ''حقوق المعاقين'' بجنيف

خبير فلكي: هذا هو تاريخ عيد الأضحى بالمغرب | مجتمع

خبير فلكي: هذا هو تاريخ عيد الأضحى بالمغرب

تحذير بالفيديو.. حضيو راسكم من هاد النوع ديال الروز المصنوع من البلاستيك(فيديو) | بووز

تحذير بالفيديو.. حضيو راسكم من هاد النوع ديال الروز المصنوع من البلاستيك(فيديو)

حكومة العثماني تصرف أجور الموظفين قبل عيد الأضحى | بوليتيك

حكومة العثماني تصرف أجور الموظفين قبل عيد الأضحى

مدير قناة الجزيرة القطرية يُفجرها في اعتراف صادم.. قطر لا يزال أمامها الكثير كي تصبح دولة ديمقراطية | إعلام وتواصل

مدير قناة الجزيرة القطرية يُفجرها في اعتراف صادم.. قطر لا يزال أمامها الكثير كي تصبح دولة

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

مثير..إجراء أول عملية لتجميد الجسم البشري

بتاريــخ : 17 غشت 2017 / 10:57 مثير..إجراء أول عملية لتجميد الجسم البشري | مجتمع
مثير..إجراء أول عملية لتجميد الجسم البشري
أعلن الخبير المشهور عالميا في علوم التبريد، رون دريك، أنه نجح في إجراء عملية تجميد جسم إمرأة صينية في مدينة جينان، عاصمة مقاطعة شاندونغ، لتكون بذلك أول عملية لحفظ الجسم البشري بالتبريد تتم في

"شوف تيفي"

 أعلن الخبير المشهور عالميا في علوم التبريد، رون دريك، أنه نجح في إجراء عملية تجميد جسم إمرأة صينية في مدينة جينان، عاصمة مقاطعة شاندونغ، لتكون بذلك أول عملية لحفظ الجسم البشري بالتبريد تتم في الصين .

 وحسب مجموعة من الوكالات الإخبارية نقلا عن تقرير نشرته أمس الأربعاء صحيفة الشعب اليومية الصينية الواسعة الانتشار، فقد أشرف على إجراء العملية معهد فونغين لعلوم الحياة بشاندونغ ومستشفى تشيلو التابع لجامعة شاندونغ، مشيرا إلى أن المرأة التى خضعت للتجميد هى السيدة تشان البالغة من العمر 49 عام والتى كان تم تشخيص اصابتها بمرض سرطان الرئة في مراحله المتقدمة في ماي عام 2015 ، مشيرة إلى أن السيدة تشان، كانت قد أعربت عن رغبتها في التبرع بجسدها للبحث العلمي في مارس عام 2017 أي قبل نحو شهرين من إعلان موتها سريريا، ولكن عندما علم زوجها بأن هناك تقنية ل"تجميد الجسم البشري" قام بالاتصال بمعهد ينفون لعلوم الحياة للاستفادة من هذه التقنية على أمل أن يتم تجميد جسد زوجته المتوفاة ثم جسده هو الآخر بعد وفاته.

وذكر تقرير الصحيفة الصينية حسب هذه الوكالات بأن الطبيب المعالج للسيدة تشان كان أعلن عن موتها السريري وفقا للاجراءات القانونية في 8 ماي وفي 10 ماي انتقل جسدها بعد المعالجة الطبية إلى وعاء خاص مليئ بالنيتروجين السائل ويمكن الحفاظ على درجة حرارته في 196 درجة تحت الصفر، وفي هذا السياق، قالت الخبيرة في هندسة علوم التبريد والباحثة في الأكاديمية الصينية للعلوم "ليو جينغ" إن حفظ الجسم البشري بالتبريد هو الهدف النهائي لهذا العلم ولكنه حتى الآن محاولة فقط، وإنه مسؤول عن التجميد فقط، وليس مسؤولا عن إعادة بعثهم لتدب فيهم الحياة من جديد .

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي علوم التبريد الشعب الصينية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هام للمغاربة قبل عيد الأضحى:حضيو الأكباش اللي كتشريو: إغراق الأسواق بمواشي مريضة..وها فين | مجتمع

هام للمغاربة قبل عيد الأضحى:حضيو الأكباش اللي كتشريو: إغراق الأسواق بمواشي مريضة..وها فين

خبير فلكي: هذا هو تاريخ عيد الأضحى بالمغرب | مجتمع

خبير فلكي: هذا هو تاريخ عيد الأضحى بالمغرب

عاجل : محكمة الاستئناف بالحسيمة تؤجل البث في قضية حميد المهداوي | مجتمع

عاجل : محكمة الاستئناف بالحسيمة تؤجل البث في قضية حميد المهداوي

عاجل:بعد نقله من عكاشة...الصحفي حميد المهداوي أمام محكمة الإستئناف بالحسيمة | مجتمع

عاجل:بعد نقله من عكاشة...الصحفي ''حميد المهداوي'' أمام محكمة الإستئناف بالحسيمة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

في أول حوار بعد استقالة إلياس العماري..القيادي لحبيب بلكوش يقول كل و شيء عن دواعي و ظرفية استقالة الأمين العام ..وهذا ما وقع داخل حزب الأصالة و المعاصرة | خارج البلاطو
منذ 3 دقائق

في أول حوار بعد استقالة إلياس العماري..القيادي لحبيب بلكوش يقول كل و شيء عن دواعي و ظرفية استقالة الأمين العام ..وهذا ما وقع داخل حزب الأصالة و المعاصرة

بالفيديو.. مْشا لدارو سكران مبغاوش يحلو ليه وهاشنو دار فكازا | بــووز

بالفيديو.. مْشا لدارو سكران مبغاوش يحلو ليه وهاشنو دار فكازا

خبر اليوم.. التفاصيل الكاملة والمؤلمة حول جريمة قتل بطل مغربي بفرنسا | خبر اليوم

خبر اليوم.. التفاصيل الكاملة والمؤلمة حول جريمة قتل بطل مغربي بفرنسا

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 17غشت 2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 17غشت 2017 | شوف تيفي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هام للمغاربة قبل عيد الأضحى:حضيو الأكباش اللي كتشريو: إغراق الأسواق بمواشي مريضة..وها فين | مجتمع
منذ 14 دقيقة

هام للمغاربة قبل عيد الأضحى:حضيو الأكباش اللي كتشريو: إغراق الأسواق بمواشي مريضة..وها فين

فيديو عملية سرقة على المباشر التقطتها كاميرات المراقبة سرقوه وهو جالس فقهوة | بووز

فيديو عملية سرقة على المباشر التقطتها كاميرات المراقبة ''سرقوه وهو جالس فقهوة''

فيديو صادم.. شوفو شنو لقاو فالطحين ديال مرجان | بووز

فيديو صادم.. شوفو شنو لقاو فالطحين ديال مرجان

من داخل مقهى.. شوفو بنت عويطة مصدومة بعدما خسرات البارصا‎ | بووز

من داخل مقهى.. شوفو بنت عويطة مصدومة بعدما خسرات البارصا‎

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.