مثير..إجراء أول عملية لتجميد الجسم البشري ﻿

أعلن الخبير المشهور عالميا في علوم التبريد، رون دريك، أنه نجح في إجراء عملية تجميد جسم إمرأة صينية في مدينة جينان، عاصمة مقاطعة شاندونغ، لتكون بذلك أول عملية لحفظ الجسم البشري بالتبريد تتم في

"شوف تيفي"

أعلن الخبير المشهور عالميا في علوم التبريد، رون دريك، أنه نجح في إجراء عملية تجميد جسم إمرأة صينية في مدينة جينان، عاصمة مقاطعة شاندونغ، لتكون بذلك أول عملية لحفظ الجسم البشري بالتبريد تتم في الصين .

وحسب مجموعة من الوكالات الإخبارية نقلا عن تقرير نشرته أمس الأربعاء صحيفة الشعب اليومية الصينية الواسعة الانتشار، فقد أشرف على إجراء العملية معهد فونغين لعلوم الحياة بشاندونغ ومستشفى تشيلو التابع لجامعة شاندونغ، مشيرا إلى أن المرأة التى خضعت للتجميد هى السيدة تشان البالغة من العمر 49 عام والتى كان تم تشخيص اصابتها بمرض سرطان الرئة في مراحله المتقدمة في ماي عام 2015 ، مشيرة إلى أن السيدة تشان، كانت قد أعربت عن رغبتها في التبرع بجسدها للبحث العلمي في مارس عام 2017 أي قبل نحو شهرين من إعلان موتها سريريا، ولكن عندما علم زوجها بأن هناك تقنية ل"تجميد الجسم البشري" قام بالاتصال بمعهد ينفون لعلوم الحياة للاستفادة من هذه التقنية على أمل أن يتم تجميد جسد زوجته المتوفاة ثم جسده هو الآخر بعد وفاته.

وذكر تقرير الصحيفة الصينية حسب هذه الوكالات بأن الطبيب المعالج للسيدة تشان كان أعلن عن موتها السريري وفقا للاجراءات القانونية في 8 ماي وفي 10 ماي انتقل جسدها بعد المعالجة الطبية إلى وعاء خاص مليئ بالنيتروجين السائل ويمكن الحفاظ على درجة حرارته في 196 درجة تحت الصفر، وفي هذا السياق، قالت الخبيرة في هندسة علوم التبريد والباحثة في الأكاديمية الصينية للعلوم "ليو جينغ" إن حفظ الجسم البشري بالتبريد هو الهدف النهائي لهذا العلم ولكنه حتى الآن محاولة فقط، وإنه مسؤول عن التجميد فقط، وليس مسؤولا عن إعادة بعثهم لتدب فيهم الحياة من جديد .