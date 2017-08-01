صيادلة طلع ليهم الدم بسبب صعوبة قراءة الوصفات الطبية..وهذا ما قاموا به ﻿

قامت الغرفة النقابية لصيادلة فاس، بسبب الصعوبات التي يواجهها بعض مهنيي قطاع الصيدلة في قراءة الوصفات الطبية، المكتوبة بخط يدوي، وبحروف غير واضحة أو كلمات منقوصة أحيانا

"شوف تيفي"



قامت الغرفة النقابية لصيادلة فاس، بسبب الصعوبات التي يواجهها بعض مهنيي قطاع الصيدلة في قراءة الوصفات الطبية، المكتوبة بخط يدوي، وبحروف غير واضحة أو كلمات منقوصة أحيانا، إلى مراسلة الهيأة الجهوية للأطباء ووزارة الصحة ومديري المستشفيات، من أجل التحسيس بهذا الموضوع وآثاره على ممارسة المهنة وما تشكله من خطر على صحة المواطن.



وحسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية فإن هذه المراسلة، تهدف إلى تحسيس الأطباء بالتعاون مع الصيدلي لتجاوز هذه الوضعية، وأيضا لتيسير ولوج المرضى إلى العلاجات وحمايتهم من أخذ أدوية غير مناسبة لصحتهم، بالإضافة إلى منحهم الحق في الاطلاع على وصفاتهم الطبية وتسهيل قراءتها عند الحاجة.



وأضافت المصادر ذاتها بأن حسن عاطش، رئيس الغرفة المهنية لصيادلة فاس، قال في تصريح له إن الوصفات الطبية غير المقروءة تثير قلق العديد من الصيادلة بسبب خطها غير المفهوم، ما قد يجعل الصيدلي عرضة للوقوع في الخطأ، خاصة مع وجود أسماء أدوية متشابهة.