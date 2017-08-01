وزاراء حكومة العثماني يوزعون ''منحة العيد'' على الموظفين حسب الميزانية والمسؤولية ﻿

كشف مصدر حكومي، أن أغلب الوزراء في الحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني، أبقوا على نفس مسطرة التحفيزات المعتمدة من قبل سلفهم فيما يخص المنح المالية المقدمة للموظفين العموميين.

شوف تيفي



كشف مصدر حكومي، أن أغلب الوزراء في الحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني، أبقوا على نفس مسطرة التحفيزات المعتمدة من قبل سلفهم فيما يخص المنح المالية المقدمة للموظفين العموميين.



وأضاف ذات المصدر، أن مقدار المنحة التي دأبت القطاعات الحكومية على توزيعها بمناسبة عيد الأضحى تختلف من وزارة لأخرى وحسب سلم الأجور المعتمدة، فالمسؤولين ورؤساء المصالح داخل الإدرات يحصلون على منحة عالية بالمقارنة مع موظفي السلالم الدنيا.



وأوضح ذات المصدر، أن الموظفين الذين إستفادوا من منحة عيد الأضحى السنوات الماضية ستمنح لهم كذلك في هذه السنة، بنفس المعايير، نطرا لكون ميزانيات الوزرات الحالية تم إعتمادها من طرف الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بن كيران.

وحسب ذات المصدر، فالميزانية التي تخصصها كل وزارة لتحفيز موظفيها تختلف من وزارة لأخرى، حيث هناك وزارات تتوفر على ميزانية مهمة يقابلها عدد محدود من الموظفين، كوزارة المالية مثلا، فيما وزارة التربية الوطنية يصعب عليها تقديم منحة العيد لجميع الموظفين التابعين لها.