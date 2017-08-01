بالفيديو..نجاة عتابو ترفع دعوى قضائية على رئيس بلدية الخميسات وقالت ليه: أنا بزاف عليك وحامضة عليك ﻿

نشرت الفنانة المغربية نجاة عتابو في الساعات الأولى من يومه الخميس مقطع فيديو على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، وجهت من خلالها انتقادات لاذعة لرئيس بلدية الخميسات، مؤكدة قيامها برفع دعوى قضائية ضده.

"شوف تيفي"

نشرت الفنانة المغربية نجاة عتابو في الساعات الأولى من يومه الخميس مقطع فيديو على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، وجهت من خلالها انتقادات لاذعة لرئيس بلدية الخميسات، مؤكدة قيامها برفع دعوى قضائية ضده.

وأوضحت نجاة عتابو بأن رئيس بلدية الخميسات، حاول تشويه سمعتها بالقول إن ما قامت به سابقا جاء بسبب رفض منحها رخصة لتقديم الخمور بمطعمها، مشيرة إلى أن الشعب المغربي ولمدة 36 سنة يعرف من هي نجاة عتابو، قائلة "أنا بزاف عليك وحامضة عليك".

وأكدت نجاة عتابو بأن رئيس بلدية الخميسات، حاول تشويه سمعتها، لرفضه كشفها عن واقع مدينة الخميسات التي تحبها وتحب ساكنتها، مشيرة إلى أن البلدية تحصل على ميزانية مهمة وبالتالي فإن المدينة عليها أن تتوفر على جميع المرافق الضرورية.