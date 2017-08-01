عاجل : إحتجاز رهائن داخل إذاعة هولندية ﻿

تحدثت هيئة الإذاعة الهولندية اليوم الخميس عن واقعة في مبنى تستخدمه محطة ''3إف.إم'' الإذاعية في هولندا حيث تم احتجاز رهائن.

شوف تيفي

تحدثت هيئة الإذاعة الهولندية اليوم الخميس عن واقعة في مبنى تستخدمه محطة "3إف.إم" الإذاعية في هولندا حيث تم احتجاز رهائن.

وأضافت أن الشرطة الهولندية طوقت المبنى في مدينة هيلفرشوم. ولا يزال بث المحطة الإذاعية مستمرا دون أي تعطل.

وأشارت هيئة الإذاعة إلى أن رجلا في المبنى يهدد امرأة مستخدمًا سكينًا وإن الشرطة تعتقد أن الأمر خطير وأن الرجل هدد المرأة أمام المبنى ثم دخل معها المبنى الذي توجد به عدة استوديوهات للبث.

وأعلنت الشرطة الهولندية عن انتهاء عملية احتجاز الرهائن في الإذاعة الهولندية بسلام، واعتقال الرجل الذي نفّذ عملية احتجاز الرهائن في الإذاعة الهولندية.