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مصري يرمي بعشيقته المغربية من الطابق الثاني بإيطاليا

بتاريــخ : 17 غشت 2017 / 03:35 مصري يرمي بعشيقته المغربية من الطابق الثاني بإيطاليا | دولي
مصري يرمي بعشيقته المغربية من الطابق الثاني بإيطاليا
أقدم مواطن مصري مقيم بمدينة كانتو الإيطالية يومه الأربعاء على رمي عشيقته المهاجرة المغربية من الطابق الثاني لإحدى العمارات السكنية.

''شوف تيفي''

أقدم مواطن مصري مقيم بمدينة كانتو الإيطالية يومه الأربعاء على رمي عشيقته المهاجرة المغربية من الطابق الثاني لإحدى العمارات السكنية.

وحسب موقع « مغاربة إيطاليا » فإن الجاني وبعد ارتكابه لجريمته بدأ يتصرف مع أبنائه بتلقائية وبكل برودة دون أن يكلف نفسه عناء تقديم المساعدة للضحية.

هذا وبعد ارتكابه للحادث المروع، تم نقل الضحية المغربية البالغة من العمر 39 سنة إلى المستشفى لتلقي العلاج في حالة خطيرة.

هذا و قررت المصالح الأمنية الإيطالية مباشرة البحث على المهاجر المصري الذي لاذ بالفرار بعد ارتكابه لفعلته قبل وصول الإسعاف رفقة أبنائه اللذين أنجبهما من زواج سابق.

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إيطاليا مغربية مصري

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