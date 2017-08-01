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بعد اغتصاب « حمارة » اكتشاف بقايا حمير بالبيضاء

بتاريــخ : 17 غشت 2017 / 03:32 بعد اغتصاب « حمارة » اكتشاف بقايا حمير بالبيضاء | حوادث و حقوق
بعد اغتصاب « حمارة » اكتشاف بقايا حمير بالبيضاء
سادت حالة من الإستنفار بداية الأسبوع الجاري بعد عثور نساء على ثمانية رؤوس حمير وبقايا عظام داخل مسكن وظيفي مهجور بالثانوية التأهيلية المصلى عين الشق بالبيضاء.

''شوف تيفي''

سادت حالة من الإستنفار بداية الأسبوع الجاري بعد عثور نساء على ثمانية رؤوس حمير وبقايا عظام داخل مسكن وظيفي مهجور بالثانوية التأهيلية المصلى عين الشق بالبيضاء.

وحسب ما كشفت عنه يومية الصباح في عددها الصادر يوم الخميس إن نسوة اكتشفن بقايا ثمانية حمير وبغال في حالة تعفن متقدمة مؤكدين ذبحها منذ مدة طويلة بالمسكن المهجور، بعيدا عن أعين المراقبة ومرجحين في الوقت نفسه استعمال لحومها لإعداد وجبات غذائية وبيعها للزبناء.

وأضافت المصادر ذاتها، أن النسوة باشرن حملة تنظيف المؤسسة التعليمية تحت إشراف جمعية اباء وأولياء الثانوية التأهيلية المصلى في إطار الإستعدادت للدخول المدرسي المقبل وهي الحملة التي امتدت إلى مسكن مهجور خصص لرمي النفايات والمتلاشيات والتجهيزات المهترئة ثم صدمن لحظة العثور على بقايا الحمير والبغال.

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حمير بقايا بغال

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