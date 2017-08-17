 مستجدات صادمة بالوثائق. المشتبه به الي تضرب بالرصاص في فاس طالب جامعي فكلية الحقوق وحاصل على عدة شواهد جامعية وهذه التفاصيل.... ﻿
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مستجدات صادمة بالوثائق. المشتبه به الي تضرب بالرصاص في فاس طالب جامعي فكلية الحقوق وحاصل على عدة شواهد جامعية وهذه التفاصيل.... | حوادث و حقوق

مستجدات صادمة بالوثائق. المشتبه به الي تضرب بالرصاص في فاس طالب جامعي فكلية الحقوق وحاصل على عدة

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مستجدات صادمة بالوثائق. المشتبه به الي تضرب بالرصاص في فاس طالب جامعي فكلية الحقوق وحاصل على عدة شواهد جامعية وهذه التفاصيل....

بتاريــخ : 17 غشت 2017 / 03:02 مستجدات صادمة بالوثائق. المشتبه به الي تضرب بالرصاص في فاس طالب جامعي فكلية الحقوق وحاصل على عدة شواهد جامعية وهذه التفاصيل.... | حوادث و حقوق
مستجدات صادمة بالوثائق. المشتبه به الي تضرب بالرصاص في فاس طالب جامعي فكلية الحقوق وحاصل على عدة شواهد جامعية وهذه التفاصيل....
بعد انتشار ''فيديو '' على مواقع التواصل الإجتماعي لشخص بمدينة فاس وروج أنه كان تحت تأتير التخدير وفي حالة غير طبيعية وكان في حالة تلبس بسرقة قبل أن يتلقى 3 رصاصات من طرف رجال الأمن لإيقافه كمشتبه به

"شوف تيفي"

بعد انتشار "فيديو " على مواقع التواصل الإجتماعي لشخص بمدينة فاس وروج أنه كان تحت تأتير التخدير وفي حالة غير طبيعية وكان في حالة تلبس بسرقة قبل أن يتلقى 3 رصاصات من طرف رجال الأمن لإيقافه كمشتبه به

توصلت قناة " شوف تيفي " بصور ووثائق من طرف عائلة المشتبه به وتأكد أنه طالب جامعي، يدرس في شعبة القانون بحامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس و حاصل على دبلوم التسير والتدبير ، و اجتاز عدة مباريات لولوج الوظيفة العمومية لاسيما المباريات العسكرية .

وفي اتصال هاتفي لشوف تيفي بأخ المشتبه به صرح أن ماروج له في وسائل الإعلام المحلية والوطنية وببعض صفحات التواصل الإجتماعي لا أساس له من الصحة، وأن أخاه مظلوم وليس لدية أي سوابق قضائية و يتابع دراسته في السنة الثالثة بشعبة القانون، وفي ذات السياق صرح أن أخاه يرقد الآن بالمستشفى ، وخضع لثلات عمليات لاستخراج الرصاص وليس هناك أي دليل على ادانته موضحا أن أخاه شبه لهم وليس هو المقصود من طرف رجال الأمن .

هذا وقد سبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن أصدرت في بلاغ لها أن المشتبه بهما ارتكبا سرقة استهدفت دراجة نارية قبل أن يعمدا إلى محاولة استخدامها في اقتراف سرقة اخرى بواسطة السلاح الأبيض ، وحسب البلاع فقد أبدى المعنيان بالأمر مقاومة عنيفة حيث عرضا حياة عناصر دورية الشرطة لخطر وشيك بواسطة السلاح الأبيض ، وهو ما اضطر شرطيا الى اطلاق أربع رصاصات من مسدسه الوظيفي، ثلاثة تحذيرية والرابعة أصابت أحد المشتبه بهما أسفل ذراعه قبل أن تصيب الجانب الأيمن من قفصه الصدري .

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مستجدات صادمة بالوثائق. المشتبه به الي تضرب بالرصاص في فاس طالب جامعي فكلية الحقوق وحاصل على عدة شواهد جامعية وهذه التفاصيل

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