 لأول مرة إطلاق كليب و أغنية ''الصحراء مغربية''من باناما بمشاركة فنانين مغاربة-فيديو ﻿
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لأول مرة إطلاق كليب و أغنية ''الصحراء مغربية''من باناما بمشاركة فنانين مغاربة-فيديو

بتاريــخ : 17 غشت 2017 / 02:49 لأول مرة إطلاق كليب و أغنية الصحراء مغربيةمن باناما بمشاركة فنانين مغاربة-فيديو | ثقافة و فنون
لأول مرة إطلاق كليب و أغنية ''الصحراء مغربية''من باناما بمشاركة فنانين مغاربة-فيديو
أطلق مفيد السباعي و الديدجي والموزع الموسيقى البانامي ''آبي مليش'' عملا مغربيا بعنوان ''الصحراء مغربية »، والتي تم إطلاقها الخميس المنصرم على اليوتوب على طريقة الفيديو كليب.

''شوف تيفي''

أطلق مفيد السباعي و الديدجي والموزع الموسيقى البانامي "آبي مليش" عملا مغربيا بعنوان "الصحراء مغربية »، والتي تم إطلاقها الخميس المنصرم على اليوتوب على طريقة الفيديو كليب.

فيديو كليب أغنية الصحراء مغربية والتي تتغنى بالديبلوماسية تم تصويرها في ورزازات وإيطاليا، بمشاركة مجموعة من الفنانين أمثال سفيان نحاس، والشاب كاديل، والفنانة ريم، وبدر صبري، وذلك تحت إشراف وإنتاج مفيد سباعي.

هذا وصرح مفيد السباعي، أنه ثاني تعامل له مع البانامي مليش الذي يعشق المغرب والمغاربة.

الأغنية المذكورة لاقت إعجاب غلوريا يونغ، سفيرة باناما في المغرب منذ سنة 2015، والتي عبرت عن إعجابها الشديد بالأغنية عبر صفحتها بالفايسبوك.

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مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

ثقافة وفنون غنية صحراء مغربية

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