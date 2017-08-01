لشكر يؤكد مقولة خيرنا مايديه غيرنا ويعين ابنه مديرا لديوان بنعبد القادر وهذا راتبه ﻿

عين وزير الوظيفة العمومية الإتحادي محمد بنعبد القادر ابن ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي مديرا لديوانه في خطوة مثيرة للجدل.

''شوف تيفي''

عين وزير الوظيفة العمومية الإتحادي محمد بنعبد القادر ابن ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي مديرا لديوانه في خطوة مثيرة للجدل.

وكشفت يومية أخبار اليوم ان هذا التعيين أثار غضبا داخل أوساط حزب الإتحاد الإشتراكي.

حسن لشكر التحق الإثنين المنصرم بمنصبه في الوزارة براتب يفوق 22 ألف درهم وذلك استجابة لطلب زعيم الحزب الذي يأخذ بالنصيحة المشهورة « في الأقربين أولى ».

وأكد مصدر من الوزارة أن ابن الكاتب الأول لحزب عبد الرحيم بوعبيد عين في هذا المنصب بناء على اقتراح من الوزير بنعبد القادر لكن مصادر اتحادية أفادت بأن لشكر هو من ضغط على وزيره ليضع ابنه في هذا المنصب.