 المكتب الوطني للسكك الحديدية يخرح عن صمته ويكشف حقيقة تأدية تعرفة بـ 3.5 دراهم لولوج أرصفة القطار ﻿
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المكتب الوطني للسكك الحديدية يخرح عن صمته ويكشف حقيقة تأدية تعرفة بـ 3.5 دراهم لولوج أرصفة القطار | اقتصاد

المكتب الوطني للسكك الحديدية يخرح عن صمته ويكشف حقيقة تأدية تعرفة بـ 3.5 دراهم لولوج أرصفة القطار

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المكتب الوطني للسكك الحديدية يخرح عن صمته ويكشف حقيقة تأدية تعرفة بـ 3.5 دراهم لولوج أرصفة القطار

بتاريــخ : 17 غشت 2017 / 02:08 المكتب الوطني للسكك الحديدية يخرح عن صمته ويكشف حقيقة تأدية تعرفة بـ 3.5 دراهم لولوج أرصفة القطار | اقتصاد
المكتب الوطني للسكك الحديدية يخرح عن صمته ويكشف حقيقة تأدية تعرفة بـ 3.5 دراهم لولوج أرصفة القطار
بعدما تداولت الصفحات الفايسبوكية يومه الخميس صورا لتذكرة تابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية والمتخصصة في ولوج الرصيف، كشف الموقع الرسمي لـ ONCF

''شوف تيفي''

بعدما تداولت الصفحات الفايسبوكية يومه الخميس صورا لتذكرة تابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية والمتخصصة في ولوج الرصيف، كشف الموقع الرسمي لـ ONCF حقيقة هاته التعرفة « تعليقا على ما تم تداوله في مواقع التواصل الإجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية بخصوص تأدية تعرفة قدرها 3.5 دراهم لولوج أرصفة القطار بالمحطات السككية، يذكر المكتب الوطني للسكك الحديدية زبناءه الكرام أنه حسب القوانين الجاري بها العمل منذ تأسيس المكتب الوطني للسكك الحديدية يعتبر دخول محطات القطارات أمرا مفتوحا للعموم، فيما يبقى ولوج الأرصفة الخاصة بالمسافرين عبر القطار وذلك على غرار ما هو معمول به بمختلف الشبكات السككية.

هذه التذكرة توفر لمستعمليها الحق في الولوج إلى الأرصفة من ضمان سلامتهم وتأمينهم داخل هذا المدار السككي، أما بالنسبة للأشخاص المسنين وذوي الإحتياجات الخاصة وكل شخص يرغب في المساعدة وضع المكتب رهن إشارتهم أعوانا ومعدات لتقديم المساعدة اللازمة عند الإقتضاء أو الطلب.

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المكتب الوطني تعرفة ولوج قطار

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