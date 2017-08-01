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العثماني يكشف حقيقة استقالة مصطفى الرميد من الحكومة

بتاريــخ : 17 غشت 2017 / 01:44 العثماني يكشف حقيقة استقالة مصطفى الرميد من الحكومة | بوليتيك
العثماني يكشف حقيقة استقالة مصطفى الرميد من الحكومة
رغم نفي مصطفى الرميد وزير العدل والحريات تقديم استقالته من الحكومة، فإن مصادر من داخل حزب العدالة والتنمية، قالت ليومية المساء إن الوزير لوح أكثر من مرة بالإستقالة من الحكومة خاصة بعد الإنتقادات

''شوف تيفي''

رغم نفي مصطفى الرميد وزير العدل والحريات تقديم استقالته من الحكومة، فإن مصادر من داخل حزب العدالة والتنمية، قالت ليومية المساء إن الوزير لوح أكثر من مرة بالإستقالة من الحكومة خاصة بعد الإنتقادات الحادة التي تلقاها من المجلس الوطني وهياكل الحزب حول السكوت عن الإطاحة ببنكيران من رئاسة الحكومة.

وأضافت اليومية في عددها الصادر يوم غد الخميس، أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة كشف « أنه لم يتوصل بأي استقالة من الرميد ولا من أي عضو في الحكومة » وذكرت المصادر ذاتها، أن الرميد لم يستسغ الطريقة التي تم التعامل بها مع حراك الريف ولم يستسغ كذلك أن تذهب الوعود التي قطعها على نفسه أمام منظمات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية في اللقاء الموسع الذي جمعه معها بالرباط أدراج الرياح حيث استمر نفس التدبير للحراك على حد تعبير ذات المصادر

وفي نفس السياق، أكدت المصادر أن تلويح الرميد بالإستقالة ليس جديدا إذ سبق له وأن قام بذلك وهو يقوم بنفس الشيء هاته المرة من أجل أن ينفس عن نفسه في ظل الهجوم الحاد على الموقف السلبي من وزارته مما يحدث بالريف مضيفة أن الرميد لم يتحدث مع العثماني بخصوص الإستقالة بقدر ما تحدث مع أعضاء الأمانة العامة بخصوص هذا الموضوع.

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الرميد استقالة العثماني

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