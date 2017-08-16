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مؤلم وهام لشباب المدن على كمال الأجسام..البروتين يقتل لاعبة كمال أجسام+صور

بتاريــخ : 16 غشت 2017 / 23:19 مؤلم وهام لشباب المدن على كمال الأجسام..البروتين يقتل لاعبة كمال أجسام+صور | دولي
مؤلم وهام لشباب المدن على كمال الأجسام..البروتين يقتل لاعبة كمال أجسام+صور
كشف موقع صحيفة ''الاندبندت'' البريطانية، يومه الأربعاء، عن وفاة لاعبة كمال أجسام، نتيجة تناولها لجرعةٍ كبيرةٍ من البروتين.

"شوف تيفي"


كشف موقع صحيفة "الاندبندت" البريطانية، يومه الأربعاء، عن وفاة لاعبة كمال أجسام، نتيجة تناولها لجرعةٍ كبيرةٍ من البروتين.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن اللاعبة ميغان هيفورد البالغة من العمر قيد حياتها 25 سنة، عُثر عليها وهي فاقدة للوعي بشقتها، ليتم نقلها إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة بعد يومين نظرا لكمية البروتين الكبيرة التي أقدمت على تناولها.

وأضافت "الاندبندت" أن ميغان، وهي أم لطفلين، والتي تعمل كمسعفة، كانت مدمنة على الرياضة، وهو ما جعلها تتبع حمية غذائية حتى تشارك في مسابقة كمال أجسام، شهر شتنبر المقبل، ولهذا، كانت تستهلك كمياتٍ كبيرة من البروتين.

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المغرب شوف تيفي البروتين ميغان هيفورد بطلة كمال الأجسام

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