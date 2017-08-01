وفاة غامضة لموقوف داخل مقر الدرك الملكي بالخميسات وهذه التفاصيل ﻿

توفي مواطن كان قيد حياته في ضيافة المركز الترابي للدرك الملكي بالجماعة القروية أيت يدين التابعة لدائرة الخميسات.

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توفي مواطن كان قيد حياته في ضيافة المركز الترابي للدرك الملكي بالجماعة القروية أيت يدين التابعة لدائرة الخميسات.

وكشفت يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر يوم غد الخميس أنه تم العثور على جثته داخل غرفة الحراسة النظرية بعدما جرى إيقافه في حالة سكر وإحداث الفوضى بالشارع العام في إنتظار مثوله أمام النيابة العامة.

وبعد وفاة الموقوف، تم الإستماع إلى أقوال قائد المركز ودركيي المداومة إضافة إلى الإستعانة بتسجيلات كاميرا المراقبة المثبت داخل بناية المركز.

أما من جهة أخرى وحسب رواية درك المنطقة، قام الهالك بوضع حد لحياته شنقا بعدما استعان ببذلته الرياضية فيما أفادت مصادر مقربة من أسرة المتوفي أن الهالك تعرض للتعنيف والإعتداء داخل المركز.

هذا وتباشر القيادة الجهوية للدرك الملكي بالخميسات تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية إجراءات التحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الوفاة.