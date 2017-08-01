 علماء يؤكدون ..شهر غشت هو آخر شهر قبل نهاية العالم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

وفاة غامضة لموقوف داخل مقر الدرك الملكي بالخميسات وهذه التفاصيل | حوادث و حقوق

وفاة غامضة لموقوف داخل مقر الدرك الملكي بالخميسات وهذه التفاصيل

عاجل.. الموت يفجع الأسرة الحاكمة بالسعودية | دولي

عاجل.. الموت يفجع الأسرة الحاكمة بالسعودية

علماء يؤكدون ..شهر غشت هو آخر شهر قبل نهاية العالم | مجتمع

علماء يؤكدون ..شهر غشت هو آخر شهر قبل نهاية العالم

عاجل: الموت يُــــفجع الفنان الغاوي | حوادث و حقوق

عاجل: الموت يُــــفجع الفنان الغاوي

عاجل وبالصور: الدماء تطفو على شاطئ الوالدية وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور: الدماء تطفو على شاطئ الوالدية وهاشنو وقع

صادم.. طبيب جراحة تجميل مغربي شهير كيدير عمليات مباشرة في الفايسبوك لتكبير الأرداف المؤخرات والثدي للنساء | مجتمع

صادم.. طبيب جراحة تجميل مغربي شهير كيدير عمليات مباشرة في الفايسبوك لتكبير الأرداف ''المؤخرات''

هذه هي حقيقة إحالة سجين مضرب عن الطعام على الكاشو بآيت ملول | مجتمع

هذه هي حقيقة إحالة سجين مضرب عن الطعام على الكاشو بآيت ملول

مثير وبالصور.. اتهام سعد المجرد بالعنصرية بسبب ما كُتب على قبعته الرياضية | ثقافة و فنون

مثير وبالصور.. اتهام سعد المجرد بالعنصرية بسبب ما كُتب على قبعته الرياضية

عاجــــــل: تعيين الرئيس الألماني الأسبق مبعوثا أمميا للصحراء | بوليتيك

عاجــــــل: تعيين الرئيس الألماني الأسبق مبعوثا أمميا للصحراء

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

علماء يؤكدون ..شهر غشت هو آخر شهر قبل نهاية العالم

بتاريــخ : 16 غشت 2017 / 21:10 علماء يؤكدون ..شهر غشت هو آخر شهر قبل نهاية العالم | مجتمع
علماء يؤكدون ..شهر غشت هو آخر شهر قبل نهاية العالم
أكد علماء أمريكيون يومه الأربعاء ما سبق و كشفه عالم الفلك والفيزياء الفلكية، ديفيد ميد، بأن كوكب نيبيرو يهدد الحياة على الأرض، وأن شهر غشت سوف يكون الشهر الأخير قبل نهاية العالم.

شوف تيفي:

أكد علماء أمريكيون يومه الأربعاء ما سبق و كشفه عالم الفلك والفيزياء الفلكية، ديفيد ميد، بأن كوكب نيبيرو يهدد الحياة على الأرض، وأن شهر غشت سوف يكون الشهر الأخير قبل نهاية العالم.

وسيكون الكسوف كليا في مدينة ناشفيل الأمريكية (ولاية تينيسي)، وسانت لويس (ولاية ميسوري)، حيث ستغرق المدينتان في ظلام دامس، مؤكدين أن هذا اليوم لن يكون يوم القيامة، وإنما نذيرا لبداية النهاية. و 23 غشت سيقترب من الأرض كوكب نيبيرو،

من جانبه يرى عضو مجلس الشيوخ البرازيلي تيلماريو موتو، أن كوكب نيبيرو سوف يغير مجال جاذبية الأرض، والذي بدوره سوف يؤدي إلى حوادث واقتراب النهاية.

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الأخير شر غشت

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صادم.. طبيب جراحة تجميل مغربي شهير كيدير عمليات مباشرة في الفايسبوك لتكبير الأرداف المؤخرات والثدي للنساء | مجتمع

صادم.. طبيب جراحة تجميل مغربي شهير كيدير عمليات مباشرة في الفايسبوك لتكبير الأرداف ''المؤخرات'' والثدي للنساء

هذه هي حقيقة إحالة سجين مضرب عن الطعام على الكاشو بآيت ملول | مجتمع

هذه هي حقيقة إحالة سجين مضرب عن الطعام على الكاشو بآيت ملول

صورة لوصفة طبيب روحاني تثير الجدل بين الفيسبوكيين | مجتمع

صورة لوصفة طبيب روحاني تثير الجدل بين الفيسبوكيين

هـــــــــــــام للبيضاويين.. الطوبيس غادي يْعَـوض الطرامواي | مجتمع

هـــــــــــــام للبيضاويين.. الطوبيس غادي يْعَـوض الطرامواي

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عاجل و بالفيديو..هذا هو تاريخ و موعد عيد الأضحى بالمغرب | بــووز
منذ 3 ساعات

عاجل و بالفيديو..هذا هو تاريخ و موعد عيد الأضحى بالمغرب

بالفيديو.. الخيرهذا..الحوالة موجودين قبل العيد..شوفو أكبر حولي | بــووز

بالفيديو.. الخيرهذا..الحوالة موجودين قبل العيد..شوفو أكبر حولي

بالفيديو.. مهاجرة مغربية توجه نداء للمسؤولين..جيث لبلادي و تكرفصت فداري وهاشنو وْقع ليا | حالة خاصة

بالفيديو.. مهاجرة مغربية توجه نداء للمسؤولين..جيث لبلادي و تكرفصت فداري وهاشنو وْقع ليا

فيديو صادم..شوفو شحال من حفرة كاينة فكازا و المسؤولين ناعسين | بــووز

فيديو صادم..شوفو شحال من حفرة كاينة فكازا و المسؤولين ''ناعسين''

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

وفاة غامضة لموقوف داخل مقر الدرك الملكي بالخميسات وهذه التفاصيل | حوادث و حقوق
منذ 6 دقائق

وفاة غامضة لموقوف داخل مقر الدرك الملكي بالخميسات وهذه التفاصيل

عاجل.. الموت يفجع الأسرة الحاكمة بالسعودية | دولي

عاجل.. الموت يفجع الأسرة الحاكمة بالسعودية

علماء يؤكدون ..شهر غشت هو آخر شهر قبل نهاية العالم | مجتمع

علماء يؤكدون ..شهر غشت هو آخر شهر قبل نهاية العالم

عاجل: الموت يُــــفجع الفنان الغاوي | حوادث و حقوق

عاجل: الموت يُــــفجع الفنان الغاوي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.