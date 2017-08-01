علماء يؤكدون ..شهر غشت هو آخر شهر قبل نهاية العالم ﻿

أكد علماء أمريكيون يومه الأربعاء ما سبق و كشفه عالم الفلك والفيزياء الفلكية، ديفيد ميد، بأن كوكب نيبيرو يهدد الحياة على الأرض، وأن شهر غشت سوف يكون الشهر الأخير قبل نهاية العالم.

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أكد علماء أمريكيون يومه الأربعاء ما سبق و كشفه عالم الفلك والفيزياء الفلكية، ديفيد ميد، بأن كوكب نيبيرو يهدد الحياة على الأرض، وأن شهر غشت سوف يكون الشهر الأخير قبل نهاية العالم.

وسيكون الكسوف كليا في مدينة ناشفيل الأمريكية (ولاية تينيسي)، وسانت لويس (ولاية ميسوري)، حيث ستغرق المدينتان في ظلام دامس، مؤكدين أن هذا اليوم لن يكون يوم القيامة، وإنما نذيرا لبداية النهاية. و 23 غشت سيقترب من الأرض كوكب نيبيرو،

من جانبه يرى عضو مجلس الشيوخ البرازيلي تيلماريو موتو، أن كوكب نيبيرو سوف يغير مجال جاذبية الأرض، والذي بدوره سوف يؤدي إلى حوادث واقتراب النهاية.