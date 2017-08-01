صادم.. طبيب جراحة تجميل مغربي شهير كيدير عمليات مباشرة في الفايسبوك لتكبير الأرداف ''المؤخرات'' والثدي للنساء ﻿

تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تم وصفها بالصادمة، ظهر خلالها طبيب جراحة التجميل المغربي الشهير الحسن التازي وهو يقوم على المباشر بالفايسبوك بعمليات تكبير للأرداف

"شوف تيفي"



تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تم وصفها بالصادمة، ظهر خلالها طبيب جراحة التجميل المغربي الشهير الحسن التازي وهو يقوم على المباشر بالفايسبوك بعمليات تكبير للأرداف أو كما قيل عنه "المؤخرات"، بالإضافة إلى قيامه بعمليات لتكبير الثدي عند بعض النساء.

وتفاعل آلاف النشطاء مع الفيديوهات التي تم أخذها من الصفحة التي تحمل اسم الطبيب المذكور، موضحين أن هذه الصفحة تتضمن العديد من الفيديوهات الصادمة والفاضحة أحيانا لظهور نساء عاريات خلال إجراء عمليات تقويم لأجسادهن.

وطالب هؤلاء النشطاء الطبيب بالتوقف عن نشر هذه الفيديوهات التي تظهر أجزاء من أجساد زبوناته خلال خضوعهن لهذه العمليات.