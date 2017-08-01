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هذه هي حقيقة إحالة سجين مضرب عن الطعام على الكاشو بآيت ملول

بتاريــخ : 16 غشت 2017 / 19:30 هذه هي حقيقة إحالة سجين مضرب عن الطعام على الكاشو بآيت ملول | مجتمع
هذه هي حقيقة إحالة سجين مضرب عن الطعام على الكاشو بآيت ملول
أكدت إدارة السجن المحلي آيت ملول 1 في بيان لها، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه بأنه لا يوجد بالمؤسسة أي سجين مضرب عن الطعام، وأن السجين الوحيد المضرب عن الطعام يوجد بالمستشفى الجهوي بأكادير منذ تاريخ 09

"شوف تيفي"

أكدت إدارة السجن المحلي آيت ملول 1 في بيان لها، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه بأنه لا يوجد بالمؤسسة أي سجين مضرب عن الطعام، وأن السجين الوحيد المضرب عن الطعام يوجد بالمستشفى الجهوي بأكادير منذ تاريخ 09 يونيو 2017.

وأوضح البيان بأنه لم يسبق لأي من نزلاء المؤسسة أن تعرض للاعتداء من طرف موظفي المؤسسة، حيث تحرص إدارة هذه الأخيرة على احترام القانون في التعامل مع كافة النزلاء على قدم المساواة.

وأشار ذات البيان أن استفادة نزلاء المؤسسة من الأسِرة، تخضع لمعايير دقيقة تحت الإشراف المباشر لرؤساء الأحياء ومراقبة مدير المؤسسة.

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المغرب شوف تيفي المؤسسة السجنية الطعام المستشفى الجهوي

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