مثير وبالصور.. اتهام سعد المجرد بالعنصرية بسبب ما كُتب على قبعته الرياضية ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنان المغربي سعد المجرد والتي ظهر خلالها وهو يضع قبعة رياضية، كُتب عليها ''عزي عندو ستيلو''.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنان المغربي سعد المجرد والتي ظهر خلالها وهو يضع قبعة رياضية، كُتب عليها "عزي عندو ستيلو".

و تفاعل النشطاء بكثافة مع الصورة، موضحين أن العبارة التي توجد في قبعة المجرد مهينة وعنصرية، داعين إياه إلى الاعتذار الفوري حتى لا يجر عليه سخط بعض عشاقه.

ومن جهة أخرى، دافع نشطاء على المجرد، موضحين أن الرابور المغربي ديزي دروس هو صاحب فكرة القبعة وقد وضعها سابقا وهي تحمل نفس العبارة المتواجدة بقبعة المجرد، وبالتالي لا يمكن اعتبار ما تضمنته "عنصرية".