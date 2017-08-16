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عاجــــــل: تعيين الرئيس الألماني الأسبق مبعوثا أمميا للصحراء

بتاريــخ : 16 غشت 2017 / 19:02 عاجــــــل: تعيين الرئيس الألماني الأسبق مبعوثا أمميا للصحراء | بوليتيك
عاجــــــل: تعيين الرئيس الألماني الأسبق مبعوثا أمميا للصحراء
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم الأربعاء بنيويورك، عن تعيين الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر، في منصب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء.

شوف تيفي:

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم الأربعاء بنيويورك، عن تعيين الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر، في منصب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء.

وذكر بيان للأمم المتحدة أن السيد كوهلر يتوفر على تجربة لأزيد من 35 عاما من الخبرة في القطاع الحكومي وفي المنظمات الدولية، لاسيما كرئيس لجمهورية ألمانيا الاتحادية (2004-2010).

وسبق للسيد كوهلر أن تولى منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي بين سنتي 2000 و2004، ورئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بلندن (1998-2000).

كما شغل منصب كاتب الدولة بوزارة المالية الاتحادية (1990-1993)، قبل أن يعين سنة 1993 رئيسا لجمعية أبناك الادخار الألمانية "جيرمان سيفينغ بنك أسوسيايشن".

وأضاف المصدر ذاته أن السيد كوهلر خريج جامعة ايبرهارد كرلس توبنغن، حيث حصل سنة 1969 على ديبلوم في الاقتصاد العام والعلوم السياسية. كما حصل على الدكتوراه في العلوم الاقتصادية سنة 1977، مشيرا إلى أن كوهلر شغل منصب أستاذ فخري بجامعة توبنغن منذ سنة 2003.

ويخلف الرئيس الألماني الأسبق، في هذا المنصب، الأمريكي كريستوفر روس.

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