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بعد توقفه بسبب الأشغال.. بلاغ هام من شركة طرامواي الدارالبيضاء

بتاريــخ : 16 غشت 2017 / 18:54 بعد توقفه بسبب الأشغال.. بلاغ هام من شركة طرامواي الدارالبيضاء | اقتصاد
بعد توقفه بسبب الأشغال.. بلاغ هام من شركة طرامواي الدارالبيضاء
أعلن مصدر من شركة الدار البيضاء للنقل ،اليوم الأربعاء،أن الطرامواي بالدار البيضاء سوف يستأنف خدماته بشكل عادي ''في الآجال المحددة''،وذلك بعد الانتهاء من أشغال ربط الخط الثاني.

شوف تيفي:

أعلن مصدر من شركة الدار البيضاء للنقل ،اليوم الأربعاء،أن الطرامواي بالدار البيضاء سوف يستأنف خدماته بشكل عادي "في الآجال المحددة"،وذلك بعد الانتهاء من أشغال ربط الخط الثاني.

وأكد مصدر في قسم التواصل بشركة الدار البيضاء للنقل، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "الأشغال سوف تتواصل ليل نهار لاحترام الآجال المحددة"،معبرا عن وعي الشركة بالأضرار التي تسببت فيها للمستعملين.

وتجدر الإشارة إلى أن الخط الأول للطراواي الذي يربط أقطاب سيدي مومن وعين الذئاب والكليات عبر 48 محطة، قد توقفت خدماته ما بين 14 و 28 غشت الجاري بسبب الأشغال الجارية للربط بالخط الثاني على مستوى التقاطعات بشوارع أنوال وعبد المومن وعقبة ابن نافع والحزام الكبير.

وفي هذا الصدد أقدمت الشركة المكلفة بتدبير النقل العمومي في الدار البيضاء (نقل المدينة) عن وضع حافلات إضافية رهن إشارة ساكنة العاصمة الاقتصادية، وذلك من أجل سد الخصاص الناتج عن التوقف المؤقت لخدمات الطرامواي، المستعمل على نطاق واسع في مجال النقل الحضري.

وكانت أشغال الخط الثاني للترامواي التي مازلت في طور التشييد قد انطلقت في ماي 2015، حيث تم لحد الآن تثبيت 15.828 كيلومترا من مسارات السكة الحديدية وإنجاز الأنظمة الأخرى خاصة منها الطاقة و التذاكر وكذا الخطوط الجوية للاتصال وغيرها ، أي 97 في المائة من الخط الذي سيربط الكليات بشارع ليساسفة وشارع أنوال بسيدي البرنوصي مرورا بعين السبع.

كما أنه تم الانتهاء من تشييد 90 بالمائة من الأساسات الخرسانية بالإسمنت المسلح. أما بالنسبة للسكك الحديدية، فقد تم تثبيت 87 في المائة منها على مسافة يزيد طولها على 14.129 كم، وكذلك تعبيد 54 في المائة من الأرصفة.

أما خط الطرامواي الثالث، فسيمتد على مساحة 14 كلم (حي مولاي رشيد - مبروكة - أولاد زيان - وسط المدينة – مسجد الحسن الثاني)، في حين سيربط الخط الرابع للطرامواي، الممتد على مساحة 14 كلم ، شارع إدريس الحارثي بشارع محمد السادس وصولا إلى محطة الدار البيضاء الميناء.

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