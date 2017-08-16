 بالصور.. ليلى الحديوي باليونان رفقة ابنتها وكأنها أختها ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجــــــل: تعيين الرئيس الألماني الأسبق مبعوثا أمميا للصحراء | بوليتيك

عاجــــــل: تعيين الرئيس الألماني الأسبق مبعوثا أمميا للصحراء

بعد توقفه بسبب الأشغال.. بلاغ هام من شركة طرامواي الدارالبيضاء | اقتصاد

بعد توقفه بسبب الأشغال.. بلاغ هام من شركة طرامواي الدارالبيضاء

بالفيديو.. يوتيوب يطلق ميزة المراسلة دون مغادرة التطبيق | بووز

بالفيديو.. يوتيوب يطلق ميزة المراسلة دون مغادرة التطبيق

صورة لوصفة طبيب روحاني تثير الجدل بين الفيسبوكيين | مجتمع

صورة لوصفة طبيب روحاني تثير الجدل بين الفيسبوكيين

بالصور.. ليلى الحديوي باليونان رفقة ابنتها وكأنها أختها | ثقافة و فنون

بالصور.. ليلى الحديوي باليونان رفقة ابنتها وكأنها أختها

عاجل.. وزير مغربي يصدم المغاربة بهذا الإعلان بخصوص البوطة | بوليتيك

عاجل.. وزير مغربي يصدم المغاربة بهذا الإعلان بخصوص البوطة

عاجل..كساب هجمو عليه الشفارة و داو ليه 5 ديال الحوالة فكازا | حوادث و حقوق

عاجل..كساب هجمو عليه الشفارة و داو ليه 5 ديال الحوالة فكازا

بالفيديو.. سرقة هاتف من محل للحيوانات بحسان الرباط | حوادث و حقوق

بالفيديو.. سرقة هاتف من محل للحيوانات بحسان الرباط

المكتب الوطني للسكك الحديدية يكشف حقيقة اقتحام عصابة لأحد قطاراتها | بوليتيك

المكتب الوطني للسكك الحديدية يكشف حقيقة اقتحام عصابة لأحد قطاراتها

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

بالصور.. ليلى الحديوي باليونان رفقة ابنتها وكأنها أختها

بتاريــخ : 16 غشت 2017 / 18:09 بالصور.. ليلى الحديوي باليونان رفقة ابنتها وكأنها أختها | ثقافة و فنون
بالصور.. ليلى الحديوي باليونان رفقة ابنتها وكأنها أختها
نشرت الممثلة وعارضة الأزياء المغربية ليلى الحديوي قبل قليل، على صفحتها الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعض الصور لها رفقة ابنتها الوحيدة إيناس وهما يقضيان العطلة الصيفية باليونان.

شوف تيفي

نشرت الممثلة وعارضة الأزياء المغربية ليلى الحديوي قبل قليل، على صفحتها الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعض الصور لها رفقة ابنتها الوحيدة إيناس وهما يقضيان العطلة الصيفية باليونان.

وظهرت ابنة الحديوي بإطلالة رائعة رفقة والدتها حيث أنهما ترتديان نفس اللباس كما تبين من خلال الصور تغير شكل ايناس والتي ظهرت وكأنها شقيقة الحديوي وليست ابنتها,مما جعل المعجبين يعلقون على الصور ب "ماشاء الله بنتك كبرات "و"ليلى قربو يجيو عندك لخطاب"و"الله يحفظكم استمتعو بوقتكم"

جدير بالذكر أن الممثلة ليلى الحديوي ظهرت مؤخرا في سلسلة الخاوة للمخرج ادريس الروخ خلال رمضان المنصرم في دور سناء.

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي ليلى الحديوي ابنتها ادريس الروخ الخاوة اليونان العطلة الصيفية.

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصورة..محمد رمضان الفنان الأكثر شعبية بمصر يوجه رسالة مثيرة للسيسي | ثقافة و فنون

بالصورة..محمد رمضان الفنان الأكثر شعبية بمصر يوجه رسالة مثيرة للسيسي

هذه حقيقة خطوبة ملكة جمال العرب فاتي جمالي على الكوميدي إيكو | ثقافة و فنون

هذه حقيقة خطوبة ملكة جمال العرب فاتي جمالي على الكوميدي إيكو

مثير وبالصور.. ملياردير عربي يدخل في علاقة غرامية مع شقيقة رونالدو..هويته ستفاجئ الجميع | ثقافة و فنون

مثير وبالصور.. ملياردير عربي يدخل في علاقة غرامية مع شقيقة رونالدو..هويته ستفاجئ الجميع

بالصور..تصوير فيلم مصري بأقدم وأعرق شارع بمدينة الدار البيضاء | ثقافة و فنون

بالصور..تصوير فيلم مصري بأقدم وأعرق شارع بمدينة الدار البيضاء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عاجل و بالفيديو..هذا هو تاريخ و موعد عيد الأضحى بالمغرب | بــووز
منذ 24 دقيقة

عاجل و بالفيديو..هذا هو تاريخ و موعد عيد الأضحى بالمغرب

بالفيديو.. الخيرهذا..الحوالة موجودين قبل العيد..شوفو أكبر حولي | بــووز

بالفيديو.. الخيرهذا..الحوالة موجودين قبل العيد..شوفو أكبر حولي

بالفيديو.. مهاجرة مغربية توجه نداء للمسؤولين..جيث لبلادي و تكرفصت فداري وهاشنو وْقع ليا | حالة خاصة

بالفيديو.. مهاجرة مغربية توجه نداء للمسؤولين..جيث لبلادي و تكرفصت فداري وهاشنو وْقع ليا

فيديو صادم..شوفو شحال من حفرة كاينة فكازا و المسؤولين ناعسين | بــووز

فيديو صادم..شوفو شحال من حفرة كاينة فكازا و المسؤولين ''ناعسين''

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجــــــل: تعيين الرئيس الألماني الأسبق مبعوثا أمميا للصحراء | بوليتيك
منذ 12 دقيقة

عاجــــــل: تعيين الرئيس الألماني الأسبق مبعوثا أمميا للصحراء

بعد توقفه بسبب الأشغال.. بلاغ هام من شركة طرامواي الدارالبيضاء | اقتصاد

بعد توقفه بسبب الأشغال.. بلاغ هام من شركة طرامواي الدارالبيضاء

بالفيديو.. يوتيوب يطلق ميزة المراسلة دون مغادرة التطبيق | بووز

بالفيديو.. يوتيوب يطلق ميزة المراسلة دون مغادرة التطبيق

صورة لوصفة طبيب روحاني تثير الجدل بين الفيسبوكيين | مجتمع

صورة لوصفة طبيب روحاني تثير الجدل بين الفيسبوكيين

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.