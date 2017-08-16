بالصور.. ليلى الحديوي باليونان رفقة ابنتها وكأنها أختها ﻿

نشرت الممثلة وعارضة الأزياء المغربية ليلى الحديوي قبل قليل، على صفحتها الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعض الصور لها رفقة ابنتها الوحيدة إيناس وهما يقضيان العطلة الصيفية باليونان.

شوف تيفي



نشرت الممثلة وعارضة الأزياء المغربية ليلى الحديوي قبل قليل، على صفحتها الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعض الصور لها رفقة ابنتها الوحيدة إيناس وهما يقضيان العطلة الصيفية باليونان.

وظهرت ابنة الحديوي بإطلالة رائعة رفقة والدتها حيث أنهما ترتديان نفس اللباس كما تبين من خلال الصور تغير شكل ايناس والتي ظهرت وكأنها شقيقة الحديوي وليست ابنتها,مما جعل المعجبين يعلقون على الصور ب "ماشاء الله بنتك كبرات "و"ليلى قربو يجيو عندك لخطاب"و"الله يحفظكم استمتعو بوقتكم"

جدير بالذكر أن الممثلة ليلى الحديوي ظهرت مؤخرا في سلسلة الخاوة للمخرج ادريس الروخ خلال رمضان المنصرم في دور سناء.