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بالفيديو.. سرقة هاتف من محل للحيوانات بحسان الرباط

بتاريــخ : 16 غشت 2017 / 17:56 بالفيديو.. سرقة هاتف من محل للحيوانات بحسان الرباط | حوادث و حقوق
بالفيديو.. سرقة هاتف من محل للحيوانات بحسان الرباط
توصلت شوف تيفي بمقطع لفيديو مُصور مأخوذ من كاميرات المراقبة تُجًسد لحظة إقدام مواطن يتراوح عمره بين الثلاثينات والأربعينات على سرقة هاتف نقال من أحد المحلات المتواجدة بحي حسان بمدينة الرباط.

شوف تيفي

توصلت شوف تيفي بمقطع لفيديو مُصور مأخوذ من كاميرات المراقبة تُجًسد لحظة إقدام مواطن يتراوح عمره بين الثلاثينات والأربعينات على سرقة هاتف نقال من أحد المحلات المتواجدة بحي حسان بمدينة الرباط.

وحسب مصادر شوف تيفي فإن اللص أقدم على سرقة الهاتف النقال الذي كان متواجدا بمكتب الإستقبال خلال رحيله من المحل المختص في بيع الحيوانات ومستلزماتهم.

هذا وبعد اكتشاف صاحب المحل لعملية السرقة التي طالت الهاتف المذكور، استدعى أحد المختصين في كاميرات المراقبة من أجل التعرف على وجه السارق، ليقدم بعدها شكاية لدى الجهات الأمنية مرفوقا بالادلة لتسريع وثيرة البحث.

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مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

سرقة حسان الرباط كاميرا

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