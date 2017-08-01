المكتب الوطني للسكك الحديدية يكشف حقيقة اقتحام عصابة لأحد قطاراتها ﻿

نفى المكتب الوطني للسكك الحديدية الاخبار التي تداولتها بعض الصحف و المواقع الالكترونية التي تزعم أن عصابة قد اقتحمت يوم الاثنين الماضي قطارا قرب مدينة القصر الكبير واعتدت على المسافرين.

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نفى المكتب الوطني للسكك الحديدية الاخبار التي تداولتها بعض الصحف و المواقع الالكترونية التي تزعم أن عصابة قد اقتحمت يوم الاثنين الماضي قطارا قرب مدينة القصر الكبير واعتدت على المسافرين.

وجاء في بلاغ للمكتب عدة توضيحات مفادها أن " الخبر المتداول كله مغلوط جملة وتفصيلا، بحيث أن خلال اليوم المذكور لم يشهد إطلاقا القطار المعني رقم 307 هذا الحدث الذي نؤكد أنه مجرد تخمينات لا أساس لها من الصحة".

يشار إلا أن الإقبال المتزايد للمسافرين على استعمال القطارات خلال هذه الفترة الصيفية التي تشهد حركية مرتفعة للتنقلات، سخر له المكتب كل إمكاناته البشرية والتنظيمية واللوجستيكية المتوفرة لديه من أجل الاستجابة لمتطلبات المسافرين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.