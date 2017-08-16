 مثير وبالصور.. قرية تتحول فيها الفتيات إلى ذكور وتنمو لهن أعضاء تناسلية ذكورية ﻿
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مثير وبالصور.. قرية تتحول فيها الفتيات إلى ذكور وتنمو لهن أعضاء تناسلية ذكورية

بتاريــخ : 16 غشت 2017 / 17:18 مثير وبالصور.. قرية تتحول فيها الفتيات إلى ذكور وتنمو لهن أعضاء تناسلية ذكورية | دولي
مثير وبالصور.. قرية تتحول فيها الفتيات إلى ذكور وتنمو لهن أعضاء تناسلية ذكورية
كشف موقع '' face2faceafrica''، أخيرا، عن حالة غريبة لا تصدق، تشهدها قرية ''سايلنس '' الموجودة بجمهورية الدومينيكان على مستوى البحر الكاريبي، ويتعلق الأمر بتحول الفتيات إلى ذكور خلال البلوغ بسبب اضطراب وراثي

"شوف تيفي"

كشف موقع " face2faceafrica"، أخيرا، عن حالة غريبة لا تصدق، تشهدها قرية "سايلنس " الموجودة بجمهورية الدومينيكان على مستوى البحر الكاريبي، ويتعلق الأمر بتحول الفتيات إلى ذكور خلال البلوغ بسبب اضطراب وراثي نادر، حيث تظهر لديهن أعضاء ذكورية.

وأوضح الموقع ذاته أن التقديرات التي تم التوصل لها، تشير إلى أن حالة من بين 90 طفلا مولودا في القرية ، تصاب بهذه الحالة الوراثية النادرة عند بلوغ سن 12 عاما،
وأكد ذات الموقع أن "جوني"، الذي كان أنثى عند الولادة وكان يسمى فيليسيتيا، قال في برنامج وثائقي " ترعرعت طوال فترة طفولتي كفتاة، أما الآن، ففي عمر 24 عاما، فأنا بدنيا وبيولوجيا ذكر، بعد أن ظهرت علامات التحول الجنسي عندما كان في السابعة من عمره".

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المغرب شوف تيفي قرية الكاريبي سايلنس الذكور

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