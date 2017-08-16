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مثير وبالصورة.. مغربي صَفَّاها لعشيقتو الإيطالية

بتاريــخ : 16 غشت 2017 / 17:16 مثير وبالصورة.. مغربي صَفَّاها لعشيقتو الإيطالية | حوادث و حقوق
مثير وبالصورة.. مغربي صَفَّاها لعشيقتو الإيطالية
كشفت وسائل إعلام إيطالية، خلال الأسبوع الجاري، عن تمكن الشرطة بمدينة فوجا، من فك لغز جريمة قتل، عقب اعتقال مهاجر مغربي، تأكد تورطه في إنهاء حياة عشيقته الإيطالية.

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام إيطالية، خلال الأسبوع الجاري، عن تمكن الشرطة بمدينة فوجا، من فك لغز جريمة قتل، عقب اعتقال مهاجر مغربي، تأكد تورطه في إنهاء حياة عشيقته الإيطالية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الشرطة الإيطالية، اعتقلت المغربي المدعو " يوسف ب" البالغ من العمر 33 سنة، الذي تأكد تورطه في قتل عشيقته الإيطالية باولا روما البالغة من العمر 47 سنة، والتي عثر عليها نهاية السنة الماضية جثة هامدة داخل بناية مهجورة.

وأضافت ذات المصادر أن شهودا أكدوا خلال التحقيق أنهم ، شاهدوا المغربي وهو يقوم بتعنيف الإيطالية داخل البناية المهجورة، إلا أن المعني بالأمر رفض الاعتراف وأكد بأنها وقعت من درج البناية.

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المغرب شوف تيفي الشرطة الإيطالية بناية مهجورة إيطالية

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