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للتاريخ .. في مثل هذا اليوم انقلب الجنرال أوفقير على الحسن الثاني

بتاريــخ : 16 غشت 2017 / 17:10 للتاريخ .. في مثل هذا اليوم انقلب الجنرال أوفقير على الحسن الثاني | بوليتيك
للتاريخ .. في مثل هذا اليوم انقلب الجنرال أوفقير على الحسن الثاني
يصادف يومه الأربعاء الذكرى الخامسة والأربعين للمحاولة الانقلابية التي خطط لها الجنرال أوفقير سنة 1972، التي استهدف فيها الملك الراحل الحسن الثاني خلال تواجده بالطائرة الملكية قادما من فرنسا، حيث

شوف تيفي

يصادف يومه الأربعاء الذكرى الخامسة والأربعين للمحاولة الانقلابية التي خطط لها الجنرال أوفقير سنة 1972، التي استهدف فيها الملك الراحل الحسن الثاني خلال تواجده بالطائرة الملكية قادما من فرنسا، حيث كان من المنتظر أن يقوم أوفقير رفقة عدد من ضباط الجيش بتفجير الطائرة من نوع بوينغ 727 إلا أن مخططاته باءت بالفشل.

وقبل سنة من محاولة الجنرال أوفقير كان قد تعرض الحسن الثاني لمحاولة انقلاب سابقة في الصخيرات والتي عززت من ثقة الملك في أوفقير الذي خول له كافة الصلاحيات لملاحقة المنقلبين من أجل السيطرة على الوضع سنة 1971.

وبدأت الأحداث عند دخول الحسن الثاني للأجواء المغربية بعد توقفه في برشلونة، حينها أقلعت طائرات مقاتلة من قاعدة القنيطرة مستهدفة الطائرة الملكية بقيادة الرائد كويرة وزميله الضابط أمقران قائد قاعدة القنيطرة الجوية، لتتلقى طائرة الحسن الثاني وابلا من الرصاص دون أن تسقط أو تنفجر.

فيما تلبدت سماء الرباط على امتداد ثلاث ساعات على الأقل، ما بين الرابعة والسابعة مساء، بأنواع من الطائرات التي استنفذت مهام الهجوم على المطار في الرمق الأخير من انهيار المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وقد تمكن في الأخير محمد القباج قائد الطائرة الملكية من إيقاف الهجوم عليها ليهبط بها بنجاح وسط سحب من الدخان في مطار الرباط العسكري.

وباءت محاولة انقلاب أوفقير بالفشل، حيث اعتقل بعدها الضباط وحوكموا بالإعدام وآخرين بمدد متفاوتة، أما مصير أوفقير فقد كان الموت في نفس يوم الانقلاب، فيما أحيلت عائلته على أكثر من سجن.

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