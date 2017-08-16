بالصورة..محمد رمضان الفنان الأكثر شعبية بمصر يوجه رسالة مثيرة للسيسي ﻿

وجه الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك، رسالة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهي الرسالة التي تساءل فيها عن سبب عدم دعوته لحضور أي من الفاعليات التي تقيمها الرئاسة بالرغم من دعوة

"شوف تيفي"



وجه الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك، رسالة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهي الرسالة التي تساءل فيها عن سبب عدم دعوته لحضور أي من الفاعليات التي تقيمها الرئاسة بالرغم من دعوة العديد من زملائه الفنانين.

وكتب رمضان في تدوينته: "السيد رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة وراعي الشعب والجيش .. تحية طيبة وبعد ...كل زملائي النجوم ورجال أعمال مصر تشرفوا بدعوة رسمية من الرئاسة في كل المناسبات القومية ومقابلة سيادتك إلا انا !! .. وانا بسأل نفسي بدافع الغيرة والحيرة وبقول (إشمعنا أنا ؟!) هل لأني أصغرهم سناً ؟! أم لأني أكثرهم شعبية في الشارع المصري ؟!"محمد رمضان".

وتفاعل العديد من عشاق محمد رمضان مع تدوينته، حيث تباينت الآراء حولها بين معجب ومساند للفنان وبين رافض لمضمونها الموجه للرئيس المصري.



تجدر الإشارة إلى أن الفنان المصري محمد رمضان، يقضي في الوقت الحالي فترة تجنيده بالقوات المسلحة لمدة عامين.