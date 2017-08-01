يا ربي السلامة.. بعد فاس: جريمة قتل تهز سيدي سليمان ﻿

اهتز حي الغماريين بمدينة سيدي سليمان، ليلة الثلاثاء-الأربعاء، على وقع جريمة، راح ضحيتها شاب، سقط جثة هامدة، عقب هجوم شخص على محله التجاري.

"شوف تيفي"



اهتز حي الغماريين بمدينة سيدي سليمان، ليلة الثلاثاء-الأربعاء، على وقع جريمة، راح ضحيتها شاب، سقط جثة هامدة، عقب هجوم شخص على محله التجاري.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن الضحية ولحماية محله التجاري، دخل في نقاش حاد مع المعني بالأمر والذي كان يقوم بالعربدة عقب اعتدائه على مجموعة من الأشخاص، لتتطور الأمور بعد ذلك بقيام هذا الأخير بتخريب المحل وتهديد الضحية بقتله بالسلاح الأبيض ما جعل هذا الأخير وبسبب الصدمة يسقط جثة هادمة.



وأكد المصدر ذاته إلى أن الرعب والهلع الشديد كان سببا في وفاته، مشيرا إلى أن المعني بالأمر فر إلى وجهة غير معلومة وقد فتحت المصالح الأمنية تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.



