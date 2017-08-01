صادم..تزامنا مع موسم الحج: أم تقتل طفلتيها التوأم بمكة المكرمة+تفاصيل مروعة ﻿

اهتزت مدينة مكة المكرمة خلال الأسبوع الجاري، تزامنا مع بداية موسم الحج، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلتها ''أم'' أقدمت على إنهاء حياة طفلتيها التوأم البالغتين من العمر قيد حياتهما ستة أشهر.

"شوف تيفي"



اهتزت مدينة مكة المكرمة خلال الأسبوع الجاري، تزامنا مع بداية موسم الحج، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلتها "أم" أقدمت على إنهاء حياة طفلتيها التوأم البالغتين من العمر قيد حياتهما ستة أشهر.



وحسب مصادر إعلامية سعودية، يومه الأربعاء، فإن الأم الجانية، اعترفت خلال التحقيق معها بأنها خنقت طفلتيها، وذلك بسبب شعورها بالضيق ومعاناتها النفسية عند رؤيتهما.

وأكدت المصادر ذاتها أن جد الطفلتين، قام بنقل حفيدتيه إلى مستشفى الأطفال بمكة المكرمة، وقد أكد له الفحص الطبي بأنهما فارقتا الحياة خنقا، ليتم إبلاغ الشرطة التي فتحت تحقيقا، واعتقلت الأم التي اعترفت بارتكابها لهذ الجريمة البشعة.





