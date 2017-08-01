 صادم..تزامنا مع موسم الحج: أم تقتل طفلتيها التوأم بمكة المكرمة+تفاصيل مروعة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم..تزامنا مع موسم الحج: أم تقتل طفلتيها التوأم بمكة المكرمة+تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق

صادم..تزامنا مع موسم الحج: أم تقتل طفلتيها التوأم بمكة المكرمة+تفاصيل مروعة

نادي تونسبيرغ للقفز بالمظلات يُحطم الرقم القياسي المجري في القفز الجماعي (فيديو) | بووز

نادي تونسبيرغ للقفز بالمظلات يُحطم الرقم القياسي المجري في القفز الجماعي (فيديو)

هـــــــــــــام للبيضاويين.. الطوبيس غادي يْعَـوض الطرامواي | مجتمع

هـــــــــــــام للبيضاويين.. الطوبيس غادي يْعَـوض الطرامواي

بالفيديو..شوفو زوج شباب تبعو الملك محمد السادس باش يتصورو معاه من مارتيل لتطوان | مجتمع

بالفيديو..شوفو زوج شباب تبعو الملك محمد السادس باش يتصورو معاه من مارتيل لتطوان

عاجل.. خبر غير سار للمغاربة بخصوص عيد الأضحى | مجتمع

عاجل.. خبر غير سار للمغاربة بخصوص عيد الأضحى

عاجل: في سياق الأزمة الخليجية..قطر تتخذ هذا القرار الغير متوقع | دولي

عاجل: في سياق الأزمة الخليجية..قطر تتخذ هذا القرار الغير متوقع

ساعة بيج بن الشهيرة تتوقف عن العمل لأول مرة منذ أكثر من قرن | بووز

ساعة ''بيج بن'' الشهيرة تتوقف عن العمل لأول مرة منذ أكثر من قرن

مثير وبالصور.. ملياردير عربي يدخل في علاقة غرامية مع شقيقة رونالدو..هويته ستفاجئ الجميع | ثقافة و فنون

مثير وبالصور.. ملياردير عربي يدخل في علاقة غرامية مع شقيقة رونالدو..هويته ستفاجئ الجميع

هام للكسابة قبل عيد الأضحى..حضيو راسكم: الفراقشية سرقوا الأغنام بطريقة جد خطيرة ببرشيد | حوادث و حقوق

هام للكسابة قبل عيد الأضحى..حضيو راسكم: الفراقشية سرقوا الأغنام بطريقة جد خطيرة ببرشيد

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

صادم..تزامنا مع موسم الحج: أم تقتل طفلتيها التوأم بمكة المكرمة+تفاصيل مروعة

بتاريــخ : 16 غشت 2017 / 15:22 صادم..تزامنا مع موسم الحج: أم تقتل طفلتيها التوأم بمكة المكرمة+تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق
صادم..تزامنا مع موسم الحج: أم تقتل طفلتيها التوأم بمكة المكرمة+تفاصيل مروعة
اهتزت مدينة مكة المكرمة خلال الأسبوع الجاري، تزامنا مع بداية موسم الحج، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلتها ''أم'' أقدمت على إنهاء حياة طفلتيها التوأم البالغتين من العمر قيد حياتهما ستة أشهر.

"شوف تيفي"

اهتزت مدينة مكة المكرمة خلال الأسبوع الجاري، تزامنا مع بداية موسم الحج، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلتها "أم" أقدمت على إنهاء حياة طفلتيها التوأم البالغتين من العمر قيد حياتهما ستة أشهر.

وحسب مصادر إعلامية سعودية، يومه الأربعاء، فإن الأم الجانية، اعترفت خلال التحقيق معها بأنها خنقت طفلتيها، وذلك بسبب شعورها بالضيق ومعاناتها النفسية عند رؤيتهما.

وأكدت المصادر ذاتها أن جد الطفلتين، قام بنقل حفيدتيه إلى مستشفى الأطفال بمكة المكرمة، وقد أكد له الفحص الطبي بأنهما فارقتا الحياة خنقا، ليتم إبلاغ الشرطة التي فتحت تحقيقا، واعتقلت الأم التي اعترفت بارتكابها لهذ الجريمة البشعة.


إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مكة المكرمة جريمة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هام للكسابة قبل عيد الأضحى..حضيو راسكم: الفراقشية سرقوا الأغنام بطريقة جد خطيرة ببرشيد | حوادث و حقوق

هام للكسابة قبل عيد الأضحى..حضيو راسكم: الفراقشية سرقوا الأغنام بطريقة جد خطيرة ببرشيد

خطير..مطاردة هوليودية من طرف الدرك لدراجة نارية من نوع طيماكس ونقل شاب ما بين الحياة والموت للمستشفى | حوادث و حقوق

خطير..مطاردة هوليودية من طرف الدرك لدراجة نارية من نوع طيماكس ونقل شاب ما بين الحياة والموت للمستشفى

بالصور.. شاب في حالة غير طبيعية غامر بحياته وحاول تجاوز الطريق السيار بالبيضاء ورجع كلو دمايات | حوادث و حقوق

بالصور.. شاب في حالة غير طبيعية غامر بحياته وحاول تجاوز الطريق السيار بالبيضاء ورجع كلو دمايات

عاجل: الطريق تقتل سائق شاحنة نواحي مكناس | حوادث و حقوق

عاجل: الطريق تقتل سائق شاحنة نواحي مكناس

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عندما يبكي الرجال ..جبت مرتي لسبيطار العسكري ديال مكناس و بعد 4 أيام الطبيب نعس و خلاها ماتت (فيديو صادم) | خارج البلاطو
منذ 4 دقائق

عندما يبكي الرجال ..جبت مرتي لسبيطار العسكري ديال مكناس و بعد 4 أيام الطبيب نعس و خلاها ماتت (فيديو صادم)

فيديو صادم:مغربية عندها 32 عام ..خرجت من دارنا و دخلت لعالم الدعارة بعدما غدرني مدير بنك معروف فبرشيد و اغتاصبني /ومنين ضعت وليت كنمشي عند السواعدة ..قصة جد مؤثرة | حالة خاصة

فيديو صادم:مغربية عندها 32 عام ..خرجت من دارنا و دخلت لعالم الدعارة بعدما غدرني مدير بنك معروف فبرشيد و اغتاصبني /ومنين ضعت وليت كنمشي عند السواعدة ..قصة جد مؤثرة

فيديو مؤثر.. في قلب منزل البطل المغربي في المصارعة رضوان بوزڭو بوجدة.. هاكيفاش قتلوه الجزائريين ب13 قرطاسة بفرنسا | خارج البلاطو

فيديو مؤثر.. في قلب منزل البطل المغربي في المصارعة ''رضوان بوزڭو'' بوجدة.. هاكيفاش قتلوه الجزائريين ب13 قرطاسة بفرنسا

لحظات جد مؤثرة بعد وصول جثمان البطل المغربي في المصارعة إلى مطار وجدة من فرنسا..و العائلة توجه نداء للملك محمد السادس..حتا شي مسؤول مَوقف معانا من وجدة | خارج البلاطو

لحظات جد مؤثرة بعد وصول جثمان البطل المغربي في المصارعة إلى مطار وجدة من فرنسا..و العائلة توجه نداء للملك محمد السادس..حتا شي مسؤول مَوقف معانا من وجدة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صادم..تزامنا مع موسم الحج: أم تقتل طفلتيها التوأم بمكة المكرمة+تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق
منذ 7 دقائق

صادم..تزامنا مع موسم الحج: أم تقتل طفلتيها التوأم بمكة المكرمة+تفاصيل مروعة

نادي تونسبيرغ للقفز بالمظلات يُحطم الرقم القياسي المجري في القفز الجماعي (فيديو) | بووز

نادي تونسبيرغ للقفز بالمظلات يُحطم الرقم القياسي المجري في القفز الجماعي (فيديو)

هـــــــــــــام للبيضاويين.. الطوبيس غادي يْعَـوض الطرامواي | مجتمع

هـــــــــــــام للبيضاويين.. الطوبيس غادي يْعَـوض الطرامواي

بالفيديو..شوفو زوج شباب تبعو الملك محمد السادس باش يتصورو معاه من مارتيل لتطوان | مجتمع

بالفيديو..شوفو زوج شباب تبعو الملك محمد السادس باش يتصورو معاه من مارتيل لتطوان

﻿ ﻿
أمس 18:38 GMT

عاجل: الحارس الشخصي للأمير مولاي الحسن في ذمة الله

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.