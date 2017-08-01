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هـــــــــــــام للبيضاويين.. الطوبيس غادي يْعَـوض الطرامواي

بتاريــخ : 16 غشت 2017 / 15:04 هـــــــــــــام للبيضاويين.. الطوبيس غادي يْعَـوض الطرامواي | مجتمع
هـــــــــــــام للبيضاويين.. الطوبيس غادي يْعَـوض الطرامواي
أعلنت الشركة المكلفة بتدبير النقل العمومي في الدار البيضاء (نقل المدينة) عن وضع حافلات إضافية رهن إشارة ساكنة العاصمة الاقتصادية، وذلك من أجل سد الخصاص الناتج عن التوقف المؤقت لخدمات الطرامواي،


شوف تيفي:و م ع

أعلنت الشركة المكلفة بتدبير النقل العمومي في الدار البيضاء (نقل المدينة) عن وضع حافلات إضافية رهن إشارة ساكنة العاصمة الاقتصادية، وذلك من أجل سد الخصاص الناتج عن التوقف المؤقت لخدمات الطرامواي، المستعمل على نطاق واسع في مجال النقل الحضري.
وأوضحت الشركة، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الأربعاء، أن تشغيل حافلات إضافية يراد منه ملاءمة العرض الحالي للخطوط القريبة من انطلاق ووجهات خطوط الطرامواي 1 المتوقفة عن التشغيل من 14 إلى 28 غشت الجاري .

وتابعت أن هذه المبادرة تروم تعزيز الخطوط الحالية، في حالة الاكتظاظ، من أجل الاستجابة لحاجيات الزبناء الجدد، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بالربط بين محطات الوقوف القريبة من خط الطرامواي 1 التي تبعد عن بعضها البعض بمسافة 500 متر.

تجدر الإشارة إلى أن الخط الأول للطراواي يربط أقطاب سيدي مومن وعين الذئاب والكليات عبر 48 محطة، وقد توقفت خدماته بسبب الأشغال الجارية للربط بالخط الثاني على مستوى التقاطعات بشوارع أنوال وعبد المومن وعقبة ابن نافع والحزام الكبير.


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