عاجل: في سياق الأزمة الخليجية..قطر تتخذ هذا القرار الغير متوقع ﻿

أعلن رئيس الاتحاد القطري لكرة الطائرة، علي غانم الكواري، عن توصل الاتحاد من اللجنة التنظيمية للكرة الطائرة بدول مجلس التعاون الخليجي، بقرار إلغاء جميع البطولات الخليجية الخاصة بالمنتخبات، والتي

شوف تيفي: وكالات

أعلن رئيس الاتحاد القطري لكرة الطائرة، علي غانم الكواري، عن توصل الاتحاد من اللجنة التنظيمية للكرة الطائرة بدول مجلس التعاون الخليجي، بقرار إلغاء جميع البطولات الخليجية الخاصة بالمنتخبات، والتي كانت مبرمجة سابقا.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن الكواري قوله، في حوار خاص، إنه سيتم بموجب هذا القرار، الذي يأتي في سياق الأزمة الخليجية الراهنة، إلغاء البطولة الخليجية للناشئين التي كان مقررا أن تستضيفها قطر خلال شهر شتنبر المقبل، وأن القرار سينسحب على "عدد من البطولات كبطولة الرجال التي كان مبرمجا تنظيمها في البحرين".

وأضاف الكواري أن الاتحاد القطري، "سيقوم باتخاذ إجراءات قانونية للحفاظ على حقه ولإثبات الأضرار التي حدثت له نتيجة للقرار" بسبب "الالتزامات والاتفاقيات" التي وقعها مع شركات وفنادق ومؤسسات لتنظيم هذه البطولة.

وقال المسؤول الرياضي إن الموسم الجديد (2017 - 2018)، سينطلق في أكتوبر المقبل وسيشهد العديد من البطولات المحلية والدولية إلى جانب "الالتزام التام بالتواجد في المشاركات الخارجية للمنتخبات والأندية القطرية"، مؤكدا أن لجنة المسابقات التابعة للاتحاد ستلتزم بالرزنامة التي أعلنت من قبل وستنطلق كل المنافسات في المواعيد التي تم تحديدها مسبقا.