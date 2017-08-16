مثير وبالصور.. ملياردير عربي يدخل في علاقة غرامية مع شقيقة رونالدو..هويته ستفاجئ الجميع ﻿

كشف موقع '' jn.pt'' البرتغالي أمس الثلاثاء، عن وجود علاقة حب بين شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كاتيا فييرو والملياردير المصري أحمد أبو هشيمة الرئيس التنفيذي لشركة ''حديد مصر'' وصاحب قنوات ''أون

"شوف تيفي"



كشف موقع " jn.pt" البرتغالي أمس الثلاثاء، عن وجود علاقة حب بين شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كاتيا فييرو والملياردير المصري أحمد أبو هشيمة الرئيس التنفيذي لشركة "حديد مصر" وصاحب قنوات "أون سبورت" الرياضية المصرية.

وأوضح الموقع البرتغالي أن العلاقة الغرامية بين أبوهشيمة ورنالدو، كانت بدايتها، عقب قيام الملياردير بدعوة النجم البرتغالي للحضور إلى مصر، وقضائه لعطلة رفقة أسرة رونالدو.

وأشار ذات الموقع أن شقيقة رونالدو، حلت بمصر رفقة أسرتها، ونشرت صورة لها من داخل طائرة خاصة، أرفقتها بتدوينة رومانسية أنهتها باسم "أبو" أي "أبو هشيمة".

تجدر الإشارة إلى أن أبو هشيمة، ارتبط سابقا بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قبل أن ينفصلا بشكل نهائي فجأة.