هام للكسابة قبل عيد الأضحى..حضيو راسكم: الفراقشية سرقوا الأغنام بطريقة جد خطيرة ببرشيد ﻿

عرف دوار بوفروج الموجود بإقليم برشيد، أمس الثلاثاء، سرقة عصابة ''الفراقشية'' لعدد كبير من رؤوس الأغنام من داخل زريبة وذلك قبل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى.



"شوف تيفي"



عرف دوار بوفروج الموجود بإقليم برشيد، أمس الثلاثاء، سرقة عصابة "الفراقشية" لعدد كبير من رؤوس الأغنام من داخل زريبة وذلك قبل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن أفراد هذه العصابة، قاموا بالتسلل إلى "الزريبة" بعد تخدير الكلاب التي تحرسها، ما ساعدهم في سرقة أكثر من 20 كبشا كان ينوي صاحبها بيعها بمناسبة عيد الأضحى.

وأكد المصدر ذاته بأن مصالح الدرك الملكي، فتحت تحقيقا للكشف عن هوية أفراد هذه العصابة، حتى يتم وضع حد لنشاطها الإجرامي الذي قد يطال "كسابين آخرين".