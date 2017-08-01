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عاجل.. هذه هي حقيقة وفاة الإعلامي العربي الشهير أحمد الشقيري بأزمة قلبية

بتاريــخ : 16 غشت 2017 / 13:28 عاجل.. هذه هي حقيقة وفاة الإعلامي العربي الشهير أحمد الشقيري بأزمة قلبية | منوعات
عاجل.. هذه هي حقيقة وفاة الإعلامي العربي الشهير أحمد الشقيري بأزمة قلبية
كشف موقع ''إرم نيوز'' قبل قليل من يومه الأربعاء، أن روادا لمواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا اليوم هاشتاغًا باسم الاعلامي أحمد الشقيري، يتحدث عن وفاته في مستشفى ''الأطباء المتحدون'' في جدة بالمملكة


"شوف تيفي"

كشف موقع "إرم نيوز" قبل قليل من يومه الأربعاء، أن روادا لمواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا اليوم هاشتاغًا باسم الاعلامي أحمد الشقيري، يتحدث عن وفاته في مستشفى "الأطباء المتحدون" في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح الموقع أن مصادر في المستشفى، نفت ما تم تداوله عن وفاة الإعلامي أحمد الشقيري بأزمة قلبية، وأكدت المصادر، أن المستشفى الذي قيل إن الشقيري فارق الحياة فيه لم يستقبل الشقيري والخبر مجرد إشاعة غير صحيح.

وأشار ذات الموقع أن مغردين مقربين من الإعلامي الشهير نفوا الخبر عبر "الهاشتاغ"، وقالوا إنه لا أساس له من الصحة ومجرد إشاعة، موضحين بأن الشقيري لم يصدر أي تعليق بخصوص هذه الإشاعة.




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المغرب شوف تيفي أزمة قلبية الهاشتاغ المستشفى أحمد الشقيري

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