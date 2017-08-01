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خطير..مطاردة هوليودية من طرف الدرك لدراجة نارية من نوع طيماكس ونقل شاب ما بين الحياة والموت للمستشفى

بتاريــخ : 16 غشت 2017 / 12:32 خطير..مطاردة هوليودية من طرف الدرك لدراجة نارية من نوع طيماكس ونقل شاب ما بين الحياة والموت للمستشفى | حوادث و حقوق
خطير..مطاردة هوليودية من طرف الدرك لدراجة نارية من نوع طيماكس ونقل شاب ما بين الحياة والموت للمستشفى
علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن منطقة 17 بعين حرودة ضواحي البيضاء، شهدت أمس الثلاثاء، مطاردة هوليودية من طرف رجال الدرك الملكي لدراجة من نوع ''طيماكس''.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن منطقة 17 بعين حرودة ضواحي البيضاء، شهدت أمس الثلاثاء، مطاردة هوليودية من طرف رجال الدرك الملكي لدراجة من نوع "طيماكس".

وحسب المصدر ذاته فإن سائق الدراجة فقد السيطرة عليها ليصطدم بعمود كهربائي ما تسبب في إصابة راكب معه بجروح جد خطيرة، وخلال وصول مصالح الدرك الملكي إلى مكان الحادث، قام السائق بالهروب مستخدما الدراجة، لتنطلق المطاردة الهوليودية بشوارع عين حرودة.

وأكد المصدر ذاته أن السائق قام بالتخلص من الدراجة، وفر إلى وجهة غير معلومة، بينما تم نقل الراكب الذي كان برفقته إلى مستشفى مولاي عبد الله وهو ما بين الحياة والموت، مشيرا إلى أن الدراجة المحجوزة من المحتمل أن تكون "مسروقة".



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المغرب شوف تيفي طيماكس مطاردة هوليودية الدرك الملكي

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