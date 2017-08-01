العثماني سمح في العطلة ورجع للرباط بسبب التحقيق الملكي ﻿

عاد من جديد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة بعد أيام قليلة من بداية عطلته الصيفية في منطقة ميشليفن ضواحي مدينة إفران لرئاسة الحكومة يومه الأربعاء من أجل البدء في استقبال الوزراء المعنيين ببرنامج

شوف تيفي

عاد من جديد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة بعد أيام قليلة من بداية عطلته الصيفية في منطقة ميشليفن ضواحي مدينة إفران لرئاسة الحكومة يومه الأربعاء من أجل البدء في استقبال الوزراء المعنيين ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط.

وقد طلب العثماني حسب ما تناقلته مصادر إعلامية من الوزراء المكلفين بتتبع مشاريع البرنامج الذي تم توقيعه بحضور الملك محمد سادس في أكتوبر من عام 2015، حيث من المنتظر أن يقدموا تقاريرهم الختامية حول المشاريع المشرفين عليها صباح غد الخميس لرئيس الحكومة.

يذكر أنه من الممكن أن تنجز المشاريع الواقعة في الحسيمة قبل موعدها المتفق عليه في البرنامج وذلك ما عززته تقارير تقدم الأشغال هناك.