 إعادة حركة السير بالطريق الوطنية رقم 9 عقب انهيار صخري كثيف على مستوى المقطع الطرقي الرابط بين تادارت و تيشكا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. هذه هي حقيقة وفاة الإعلامي العربي الشهير أحمد الشقيري بأزمة قلبية | منوعات

عاجل.. هذه هي حقيقة وفاة الإعلامي العربي الشهير أحمد الشقيري بأزمة قلبية

الأعرج يمنح فرصة جديدة للمواقع الإلكترونية لملاءمة وضعيتها | صحافة

الأعرج يمنح فرصة جديدة للمواقع الإلكترونية لملاءمة وضعيتها

فيديو هام للمسافرين.. ها علاش غادي تْســـد محطات القطار فكازا يوم الأحد | اقتصاد

فيديو هام للمسافرين.. ها علاش غادي تْســـد محطات القطار فكازا يوم الأحد

عاجل:اعتقال رئيس جماعة ينتمي للبيجيدي وهاشنو حَصْلوه دار | مجتمع

عاجل:اعتقال رئيس جماعة ينتمي للبيجيدي وهاشنو حَصْلوه دار

خطير..مطاردة هوليودية من طرف الدرك لدراجة نارية من نوع طيماكس ونقل شاب ما بين الحياة والموت للمستشفى | حوادث و حقوق

خطير..مطاردة هوليودية من طرف الدرك لدراجة نارية من نوع طيماكس ونقل شاب ما بين الحياة والموت

العثماني سمح في العطلة ورجع للرباط بسبب التحقيق الملكي | بوليتيك

العثماني سمح في العطلة ورجع للرباط بسبب التحقيق الملكي

إعادة حركة السير بالطريق الوطنية رقم 9 عقب انهيار صخري كثيف على مستوى المقطع الطرقي الرابط بين تادارت و تيشكا | مجتمع

إعادة حركة السير بالطريق الوطنية رقم 9 عقب انهيار صخري كثيف على مستوى المقطع الطرقي الرابط بين

أمريكا تدعم قرار فتح مطعم ماكدونالدز بالعيون | مجتمع

أمريكا تدعم قرار فتح مطعم ماكدونالدز بالعيون

بالصور.. شاب في حالة غير طبيعية غامر بحياته وحاول تجاوز الطريق السيار بالبيضاء ورجع كلو دمايات | حوادث و حقوق

بالصور.. شاب في حالة غير طبيعية غامر بحياته وحاول تجاوز الطريق السيار بالبيضاء ورجع كلو دمايات

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

إعادة حركة السير بالطريق الوطنية رقم 9 عقب انهيار صخري كثيف على مستوى المقطع الطرقي الرابط بين تادارت و تيشكا

بتاريــخ : 16 غشت 2017 / 12:19 إعادة حركة السير بالطريق الوطنية رقم 9 عقب انهيار صخري كثيف على مستوى المقطع الطرقي الرابط بين تادارت و تيشكا | مجتمع
إعادة حركة السير بالطريق الوطنية رقم 9 عقب انهيار صخري كثيف على مستوى المقطع الطرقي الرابط بين تادارت و تيشكا
أكدت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، اليوم الأربعاء، أنه تم استعادة حركة السير بتناوب في الاتجاهين بالطريق الوطنية رقم 9، التي عرفت مساء يوم الأحد الماضي انهيارا صخريا كثيفا على مستوى

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

أكدت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، اليوم الأربعاء، أنه تم استعادة حركة السير بتناوب في الاتجاهين بالطريق الوطنية رقم 9، التي عرفت مساء يوم الأحد الماضي انهيارا صخريا كثيفا على مستوى المقطع الرابط بين تدارت وممر تيشكا على بعد 110 كلم من مراكش في اتجاه ورزازات.


وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، ان تدخلات فرق الصيانة التابعة للمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بالحوز مكنت من استعادة حركة السير في نفس اليوم على الساعة الحادية عشرة والنصف مساء، في انتظار استكمال أشغال إزاحة الكتل الصخرية والأحجار والأتربة من الطريق.

وذكر البلاغ أن أسباب هذا الانهيار الصخري، الذي وقع على الساعة السادسة مساء ، والذي أدى إلى سقوط الأحجار والأتربة على قارعة الطريق وإلى انقطاع حركة السير على مستوى النقطة الكيلوميترية 339 بهذا المقطع الطرقي، "ترجع إلى الطبيعة غير المستقرة للجبال والمنحدرات المحاذية للطريق والمتكونة أساسا من الشست المتغير بالإضافة إلى الفارق المهم بين الحرارة الدنيا والعليا التي تعرفها المنطقة الشيء الذي يؤدي إلى انخفاض الضغط الداخلي بهذه الصخور وبالتالي فصل كمية مهمة منها خاصة بالجزء العلوي للجبل".

وأكد المصدر ذاته أن فرق المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بالحوز قامت، فور وقوع الانهيار، بإخبار السلطات الإقليمية والمحلية وكذا مستعملي هذه الطريق بانقطاعها على مستوى هذا المحور الطرقي، ووضع علامات التشوير المناسبة على جانبي هذا المقطع الطرقي والتي تفيد بانقطاعه وتكليف حارسين على كل جانب من المقطع ، إضافة إلى التنسيق مع مصالح الدرك الملكي على مستوى تدارت وإغرم نوكدال قصد تدبير حركة السير.

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شو ف تيفي وزارة التجهيز والنقل الطريق الوطنية ممر تيشكا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل:اعتقال رئيس جماعة ينتمي للبيجيدي وهاشنو حَصْلوه دار | مجتمع

عاجل:اعتقال رئيس جماعة ينتمي للبيجيدي وهاشنو حَصْلوه دار

أمريكا تدعم قرار فتح مطعم ماكدونالدز بالعيون | مجتمع

أمريكا تدعم قرار فتح مطعم ماكدونالدز بالعيون

مؤلم: العثور على جثة فتاة عارية بشاطئ سيدي موسى بسلا والقضية يمكن فيها جريمة قتل..وهذه هي التفاصيل | مجتمع

مؤلم: العثور على جثة فتاة عارية بشاطئ سيدي موسى بسلا والقضية يمكن فيها جريمة قتل..وهذه هي التفاصيل

الحموشي يقاضي امرأة اتهمت الأمن بتعنيفها خلال تحيتها للملك محمد السادس بالمضيق | مجتمع

الحموشي يقاضي امرأة اتهمت الأمن بتعنيفها خلال تحيتها للملك محمد السادس بالمضيق

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو مؤثر.. في قلب منزل البطل المغربي في المصارعة رضوان بوزڭو بوجدة.. هاكيفاش قتلوه الجزائريين ب13 قرطاسة بفرنسا | خارج البلاطو
منذ 30 دقيقة

فيديو مؤثر.. في قلب منزل البطل المغربي في المصارعة ''رضوان بوزڭو'' بوجدة.. هاكيفاش قتلوه الجزائريين ب13 قرطاسة بفرنسا

لحظات جد مؤثرة بعد وصول جثمان البطل المغربي في المصارعة إلى مطار وجدة من فرنسا..و العائلة توجه نداء للملك محمد السادس..حتا شي مسؤول مَوقف معانا من وجدة | خارج البلاطو

لحظات جد مؤثرة بعد وصول جثمان البطل المغربي في المصارعة إلى مطار وجدة من فرنسا..و العائلة توجه نداء للملك محمد السادس..حتا شي مسؤول مَوقف معانا من وجدة

روبورطاج يهم الاحتفال الذي نظمته سفارة المغرب بسويسرا بمناسبة عيد العرش | قنوات أخرى

روبورطاج يهم الاحتفال الذي نظمته سفارة المغرب بسويسرا بمناسبة عيد العرش

بالفيديو: أنا مالي فياش بطريقة عصرية من توقيع الموهبة سعد بناني | معانا فنان

بالفيديو: ''أنا مالي فياش'' بطريقة عصرية من توقيع الموهبة سعد بناني

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل.. هذه هي حقيقة وفاة الإعلامي العربي الشهير أحمد الشقيري بأزمة قلبية | منوعات
منذ 14 دقيقة

عاجل.. هذه هي حقيقة وفاة الإعلامي العربي الشهير أحمد الشقيري بأزمة قلبية

الأعرج يمنح فرصة جديدة للمواقع الإلكترونية لملاءمة وضعيتها | صحافة

الأعرج يمنح فرصة جديدة للمواقع الإلكترونية لملاءمة وضعيتها

فيديو هام للمسافرين.. ها علاش غادي تْســـد محطات القطار فكازا يوم الأحد | اقتصاد

فيديو هام للمسافرين.. ها علاش غادي تْســـد محطات القطار فكازا يوم الأحد

عاجل:اعتقال رئيس جماعة ينتمي للبيجيدي وهاشنو حَصْلوه دار | مجتمع

عاجل:اعتقال رئيس جماعة ينتمي للبيجيدي وهاشنو حَصْلوه دار

﻿ ﻿
أمس 18:38 GMT

عاجل: الحارس الشخصي للأمير مولاي الحسن في ذمة الله

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.