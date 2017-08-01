إعادة حركة السير بالطريق الوطنية رقم 9 عقب انهيار صخري كثيف على مستوى المقطع الطرقي الرابط بين تادارت و تيشكا ﻿

أكدت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، اليوم الأربعاء، أنه تم استعادة حركة السير بتناوب في الاتجاهين بالطريق الوطنية رقم 9، التي عرفت مساء يوم الأحد الماضي انهيارا صخريا كثيفا على مستوى

"شوف تيفي"+"و م ع"

أكدت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، اليوم الأربعاء، أنه تم استعادة حركة السير بتناوب في الاتجاهين بالطريق الوطنية رقم 9، التي عرفت مساء يوم الأحد الماضي انهيارا صخريا كثيفا على مستوى المقطع الرابط بين تدارت وممر تيشكا على بعد 110 كلم من مراكش في اتجاه ورزازات.



وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، ان تدخلات فرق الصيانة التابعة للمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بالحوز مكنت من استعادة حركة السير في نفس اليوم على الساعة الحادية عشرة والنصف مساء، في انتظار استكمال أشغال إزاحة الكتل الصخرية والأحجار والأتربة من الطريق.

وذكر البلاغ أن أسباب هذا الانهيار الصخري، الذي وقع على الساعة السادسة مساء ، والذي أدى إلى سقوط الأحجار والأتربة على قارعة الطريق وإلى انقطاع حركة السير على مستوى النقطة الكيلوميترية 339 بهذا المقطع الطرقي، "ترجع إلى الطبيعة غير المستقرة للجبال والمنحدرات المحاذية للطريق والمتكونة أساسا من الشست المتغير بالإضافة إلى الفارق المهم بين الحرارة الدنيا والعليا التي تعرفها المنطقة الشيء الذي يؤدي إلى انخفاض الضغط الداخلي بهذه الصخور وبالتالي فصل كمية مهمة منها خاصة بالجزء العلوي للجبل".

وأكد المصدر ذاته أن فرق المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بالحوز قامت، فور وقوع الانهيار، بإخبار السلطات الإقليمية والمحلية وكذا مستعملي هذه الطريق بانقطاعها على مستوى هذا المحور الطرقي، ووضع علامات التشوير المناسبة على جانبي هذا المقطع الطرقي والتي تفيد بانقطاعه وتكليف حارسين على كل جانب من المقطع ، إضافة إلى التنسيق مع مصالح الدرك الملكي على مستوى تدارت وإغرم نوكدال قصد تدبير حركة السير.