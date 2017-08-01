أمريكا تدعم قرار فتح مطعم ماكدونالدز بالعيون ﻿

دعمت الولايات المتحدة الأمريكية قرار سلسلة مطاعم ماكدونالدز فرع المغرب، الرامي لافتتاح مطعم في مدينة العيون لتنضاف بذلك إلى فروع السلسلة الأمريكية التي تتواجد بالمملكة لأكثر من 20 سنة.

شوف تيفي



دعمت الولايات المتحدة الأمريكية قرار سلسلة مطاعم ماكدونالدز فرع المغرب، الرامي لافتتاح مطعم في مدينة العيون لتنضاف بذلك إلى فروع السلسلة الأمريكية التي تتواجد بالمملكة لأكثر من 20 سنة.

وفي بيان للمجموعة الأمريكية نقلته وكالة الأنباء الإسبانية اليوم الأربعاء عبرت من خلاله عن موقفها من النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، حيث رفضت ربط قرارها به مؤكدة على أن " قرار فتح مطعم ماكدونالز بالعيون، هو مجرد قرار تجاري ".

وأضافت " لدينا تقليد طويل من أعمالنا وتجربة ماكدونالدز يمكن الوصول إليها ومتاحة للعملاء الجدد في مواقع جديدة، مؤكدة أن فرع العيون سيلعب دورا ايجابيا في حياة السكان المحليين ".

فيما ناهزت استثمارات المطعم 32 مليون درهم إلى جانب خلقه لـ 50 فرصة عمل جديدة، مما من شأنه أن يسهم في الإشعاع الاقتصادي بالإقليم وتحريك العجلة الاقتصادية بمدينة العيون، حيث سيعمل على جعلها وجهة لعدة استثمارات أجنبية.