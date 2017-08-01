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مؤلم: العثور على جثة فتاة عارية بشاطئ سيدي موسى بسلا والقضية يمكن فيها جريمة قتل..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 16 غشت 2017 / 11:49 مؤلم: العثور على جثة فتاة عارية بشاطئ سيدي موسى بسلا والقضية يمكن فيها جريمة قتل..وهذه هي التفاصيل | مجتمع
مؤلم: العثور على جثة فتاة عارية بشاطئ سيدي موسى بسلا والقضية يمكن فيها جريمة قتل..وهذه هي التفاصيل
لفظ شاطئ سيدي موسى بسلا، نهاية الأسبوع الماضي، جثة فتاة عارية، وهرعت عناصر الشرطة القضائية والعلمية والدائرة الأمنية الرابعة إلى مسرح الحادث، وأجرت عليها معاينة أولية.

"شوف تيفي"


لفظ شاطئ سيدي موسى بسلا، نهاية الأسبوع الماضي، جثة فتاة عارية، وهرعت عناصر الشرطة القضائية والعلمية والدائرة الأمنية الرابعة إلى مسرح الحادث، وأجرت عليها معاينة أولية.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر يومه الأربعاء، فقد علمت أن النيابة العامة أمرت بنقل الجثة إلى مستودع الأموات لتشريحها، بعدما واجه المحققون صعوبات في تحديد هويتها بسبب تعفنها، وعدم وجود شكايات مسجلة بالاختفاء تطابق أوصافها.

وأوضح مصدر "الصباح" أن فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية بالمدينة تجري أبحاثا ميدانية بالتنسيق مع الدائرة الأمنية الرابعة تحقيقا في الموضوع، بمراجعة شكايات الاختفاء بالتنسيق مع مصالح أمنية بالرباط والقنيطرة والمهدية للتعرف على هوية الضحية، كما تنتظر صدور نتائج التشريح الطبي للاهتداء إلى المعلومات الشخصية للهالكة ، ووضع المحققون من ضمن الفرضيات فرضية قتل الهالكة ورميها في الحبر حتى لا يثير الجاني أو الجناة المفترضون الانتباه.

 

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المغرب شوف تيفي الصباح فتاة عارية المحققون الشاطئ النيابة العامة

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