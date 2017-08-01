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عاجل: الطريق تقتل سائق شاحنة نواحي مكناس

بتاريــخ : 16 غشت 2017 / 11:39 عاجل: الطريق تقتل سائق شاحنة نواحي مكناس | حوادث و حقوق
عاجل: الطريق تقتل سائق شاحنة نواحي مكناس
لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجروج بليغة في حادثة سير وقعت ليلة الثلاثاء الأربعاء على الطريق السيار بين مدينتي الخميسات ومكناس على مستوى الجماعة القروية جمعة الطلبة حسب ما علم لدى السلطات المحلية .

شوف تيفي: و م ع

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجروج بليغة في حادثة سير وقعت ليلة الثلاثاء الأربعاء على الطريق السيار بين مدينتي الخميسات ومكناس على مستوى الجماعة القروية جمعة الطلبة حسب ما علم لدى السلطات المحلية .

وأوضحت المصادر ذاتها ، ان الحادث وقع حوالي الساعة الثانية ليلة الثلاثاء الأربعاء جراء اصطدام شاحنتين من الحجم الكبير كانتا تسيران في الاتجاهين المعاكسين مما تسبب ،بفعل قوة الاصطدام، في مصرع سائق إحدى الشاحنتين واصابة آخر بجروح بليغة استدعت نقله إلى المستشفى الإقليمي بالخميسات لتلقي الإسعافات.


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