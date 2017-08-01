فضيحة.. وزير داهم وكرا للدعارة مستأجر من مغربيات خلال بحثه عن زوجته+تفاصيل جد صادمة ﻿

أقدم وزير موريتاني سابق ورئيس مجلس إدارة حاليا على مداهمة شقة مستأجرة من قبل مجموعة من المغربيات معهودة لدى الشرطة لممارسة البغاء، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''أنواذيبو اليوم'' الموريتاني يومه

"شوف تيفي"

أقدم وزير موريتاني سابق ورئيس مجلس إدارة حاليا على مداهمة شقة مستأجرة من قبل مجموعة من المغربيات معهودة لدى الشرطة لممارسة البغاء، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "أنواذيبو اليوم" الموريتاني يومه الأربعاء.

وأوضح الموقع الموريتاني أن الوزير، داهم الشقة، بعد أن حصل على معلومات تفيد أن زوجته لديها علاقة وطيدة بالمغربيات في الشقة وتحل لديهن من وقت لآخر.

وحسب مصدر الموقع المذكور فإن الوزير الذي كان مرفوقا بأفراد يشتبه في أن يكونوا من الأمن في ثياب مدنية لم يعثر على زوجته، ولكنه عثر على بعض الملابس شبهها بملابسها وبناء على ذلك قام بتهديد من عثر عليهم في الشقة بالسجن إذا لم يكشفوا له عن الحقيقة.

وأضاف ذات الموقع أن الوزير وفرقته ضبطوا في الشقة أربع نسوة ومخنث وثلاثة رجال، وقد زود المخنث لوزير بمعلومات تفيد أن زوجته لاتزور الشقة أثناء الليل وأنها لم تعد تزرها منذ فترة لأنها تلتقي مع من تلتقي معه في شقة لوسيط جنس يسكن في حي سانتر "أمتير" وسبق أن اتهم في ملفات مخدرات.





